"كلاود بوت" نجم الموضة النسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة “Instyle” أن "كلاود بوت" “Cloud Boots” يمثل نجم موضة الأحذية النسائية في شتاء 2022/2023 ليمنح المرأة إحساسا بالدفء والراحة الفائقة أثناء السير.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن "كلاود بوت" هو بوت مبطن مصنوع من النايلون وذو ساق يصل طوله إلى الكاحل، مشيرة إلى أنه يعمل على تدفئة الأقدام من ناحية ويمنح المرأة إحساسا بالراحة كما لو كانت تسير فوق السحاب.

وتشتمل بعض الموديلات على أربطة لمزيد من إحكام الربط، كما تحتوي بعض الموديلات على نعل مضلع للحيلولة دون الانزلاق أثناء السير.

وأضافت “Instyle” أن "كلاود بوت" يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن تنسيقه مع الملابس الرياضية للحصول على إطلالة رياضية، كما يمكن تنسيقه مع سروال جينز كلاسيكي أو معطف للحصول على إطلالة أنيقة.

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