كيف يتعامل أصحاب كل برج مع المشاكل في الحياة؟.. عبير فؤاد تجيب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يواجه الجميع مشاكل في الحياة، ويسعون لحلها، ولكن يختلف كل شخص عن الآخر في طريقة التفكير وكيفية حل المشكلة، وهو ما نرصده في السطور التالية.

تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر «هن»، كيف يتعامل كل برج مع مشاكله وطريقة حلها بحسب المواليد فيما يلي.

طرق تعامل الأبراج مع مشاكلها

برج الحمل

صاحب برج الحمل لديه القدرة على الإنجاز والتفكير سريعا، عند التعرض لمشكلة ورغم أن من المتعارف عليه العصبية إلا أنه يفضل حل المشاكل فورا.

برج الثور

صاحب برج الثور يتسطيع التفكير بواقعية لذا تكون حل المشاكل بشكل عملي ويبتعد عن الخيال ويركز على المكاسب المادية.

برج الجوزاء

صاحب برج الجوزاء لديه سرعة بديهة لذا يتصرف في المواقف بشكل سريع ومثالي لذا لديه القدرة على كسب جميع الأطراف.

برج السرطان

صاحب برج السرطان تجده يفكر بمفرده ويمتلك روح ملهمة في حل المساكل ولكنه يحتاج بعض الوقت ليخرج بحل سليم.

برج الأسد

صاحب برج الأسد يمكنه تنظيم أفكاره واستخدام القوة في حل مشاكله كما لديه القدرة على توظيف الآخرين لمصلحته.

برج العذراء

صاحب برج العذراء ديكتاتور في رأيه وتجده يعطي للآخرين انطباعا باللامبالاة، إلا أنه عكس ذلك فهو يهتم بالتفاصيل الصغيرة ويتميز بالدقة.

برج الميزان

صاحب برج الميزان لديه القدرة على التخطيط جيدا، ويبحث بشكل دائم عن الكمال وأفضل الطرق السليمة لحل المشاكل.

برج العقرب

صاحب برج العقرب يمكنه تنظيم أفكاره بشكل دقيق، ويمتلك روح قتالية وإرادة قوية لحل مشاكله.

برج القوس

صاحب برج القوس شخص طموح ومتفائل ومجتهد ويمتلك روح المثابرة، لذا يمكنه حل المشاكل بهذه الصفات.

برج الجدي

صاحب برج الجدي تجده يحاول الوصول إلى القمة لذا هو شخص طموح ويعلم الصعوبات التي يمر بها لذا يمكنه حل المشاكل ولا يحتاج إلى التسرع.

برج الدلو

صاحب برج الدلو شخص ذكي وسريع البديهة، لذا يمكنه حل مشاكله ولكنه يقع في نفس الخطأ أكثر من مرة.

برج الحوت

صاحب برج الحوت شخص حكيم ولديه الكثير من خبرات المحيطين ويتصف بالحكمة والبصيرة لذا يمكنه حل المشاكل بشكل جيد.