أفكار مختلفة لتقديم البطاطا في الشتاء.. «مشوية ومهروسة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر البطاطا من أكتر الأكلات التي يحبها الكبار والصغار حول العالم، وتتميز أنها صحية أكثر من النشويات الأخرى، وتقدم البطاطا بطرق مختلفة منها المشوية والمسلوقة والمهروسة أيضًا، لكن المهروسة منها هي الأفضل للأطفال، لذلك يحرص الأمهات في الدول الأجنبية على طهي البطاطا المهروسة لأطفالهن في فصل الشتاء، وفي هذا التقرير يقدم مطبخ «هن» أفكار مختلفة لتقديم البطاطا في الشتاء حسب موقع«timesofindia».

أفكار مختلفة لتقديم البطاطا فى الشتاء

أول الأفكار المختلفة لتقديم البطاطا في الشتاء، هي وصفة البطاطا المهروسة، وهي وجبة مصنفة أنها من أصح الوصفات الصحية التي يمكن تقديمها للأطفال، ولصنع هذا الطبق، كل ما عليك فعله هو الميكروويف البطاطا الحلوة لمدة 15-20 دقيقة على ارتفاع، بمجرد أن تنضج، قومي بتقشير جوانب البطاطا الحلوة في وعاء واهرسيها، اخلطي القليل من الزبدة والقرفة وقدميها دافئة.

شوربة البطاطا السميكة

يعتبر طبق شوربة البطاطا السميكة من أشهر الأكلات الحلوة في الهند، وهي واحدة من الأفكار المختلفة لتقديم البطاطا فى الشتاء، لعمل هذا الطبق قشري البطاطا الحلوة وقطّعيها إلى مكعبات في وعاء، بعد ذلك يُسخّن الزيت في اناء كبير ويُقلى البصل والجزر فيه، ثم أضيفي الزنجبيل والثوم مع الفلفل الأحمر والفلفل الأحمر، وأخيرًا أضيفي مكعبات البطاطا الحلوة في المقلاة مع مرق الخضار، اخلطي جيداً واطبخي لمدة 20-30 دقيقة بمجرد الانتهاء تصبح سميكة وذات طعم مميز.

مهلبية البطاطا

من الأفكار المميزة لتقديم البطاطا في الشتاء هو طبق مهلبية البطاطا، حيث تسلق البطاطا بعد تقشيرها في ماء مُحلي مع القليل من النشا وتمزج جيدا حتى تحصلين على القوام الكريمي، وتوزع في الأطباق مع تزينها بالمكسرات وجوزة الهند.

بطاطا بالعسل والقرفة

يمكن تقديم البطاطا في الشتاء على هيئة مكعبات البطاطا بالعسل والقرفة، فبعد تجهيز البطاطا المحمصة قومي بتغطيتها بالعسل والقرفة، وتقدم تسالي مغذية ومفيدة بعد انتهاء الواجبات المدرسية ومذاكراتهم، وتعتبر وجبة حلوى غنية بالقيمة الغذائية.