حامل؟ هكذا تواجهين الغثيان في الصباح

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت خبيرة التغذية الألمانية كريستينا جيفيرت إن الشعور بالغثيان في الصباح لدى الحامل يرجع في الغالب إلى انخفاض مستوى السكر بالدم.

وأوضحت جيفيرت أنه يمكن مواجهة الشعور بالغثيان من خلال تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل البقسماط والموز وكوب شاي محلى قليلا، مشيرة إلى أن الشعور بالغثيان غالبا ما يتلاشى بعد مرور ربع ساعة تقريبا من تناول هذا الطعام.

وحذرت جيفيرت من تناول الأطعمة الغنية بالسكر مثل "قضيب الطاقة"؛ حيث إنها تتسبب في ارتفاع مستوى السكر بالدم سريعا، ثم انخفاضه بشدة، في حين أن مواجهة غثيان الحمل تتطلب ثبات مستوى السكر بالدم.

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