رجل يستيقظ من الغيبوبة بقدرات خاصة حيرت الأطباء.. فما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

استيقظ رجل بريطاني يدعى موي هانتر، الذي يبلغ من العمر 38 عامًا، من الغيبوبة بمهارات لم تكن عنده سابقًا، الأمر الذي تسبب في حيرة الأطباء.

عاني هانتر، من شكل نادر لمرض التهاب السحايا البكتيري والسل في الدماغ، ما أدى إلى دخوله في غيبوبة لمدة 30 يومًا، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة the mirror البريطانية.

كما توقف قلبه بشكل مؤقت، ما جعل من الضروري الخضوع لعملية جراحية في الدماغ بمستشفى الملكة إليزابيث في برمنغهام، حتى يتمكنوا من إنقاذ حياته.

وبعد نجاح الجراحة، استيقظ المريض فاقد الذاكرة، ولكنه اكتسب مجموعة جديدة من المهارات الرائعة التي لم يكن يمتلكها من قبل، ما تسبب في دهشة عائلته وأصدقائه، والأطباء المتابعين لحالته، لأنه لم يكن يحب الرسم على الإطلاق، وكان فاشلًا به.

ووجد أنه يمتلك موهبة في الرسم والتلوين، وتمكن من خلالها في بناء نماذج من شخصيات في عالم الأفلام والكرتون، وتمكن من أخذ ذلك كمهنة له، واستطاع بيع بعض القطع الفنية الذي قام بصنعها عبر أحدث كوميك كون في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح أن الأطباء كانوا في حيرة من حالته، ولكن هناك بعض التفسيرات الطبية التي توضح أن هناك بعض الأشخاص يمكن أن تستفيق من الغيبوبة بمهارة لم يكن يمتلكها سابقًا، أو تحدث لغة جديدة عليه.

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