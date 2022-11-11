4 أكلات بالخضروات لا تحتاج للحوم أو الدجاج.. «على قد الإيد» (صور)

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تقع العديد من الأمهات في حيرة يوميًا بين المقادير والمكونات، وهي بحاجة لطهي الأكلات المتجددة، التي تحمل الفائدة الغذائية الكبيرة والسهولة في التحضير، فضلًا عن التوفير، خاصة الأكلات التي لا تحتوي على البروتين الحيواني أو الدجاج، خاصة الأكلات التي تناسب أصحاب النظام النباتي.

ويقدم «هُن» لربات المنازل 4 أكلات بالخضروات لا تحتاج لحوم أو دجاج، حضريها بسهولة ودون تكلفة.

مكرونة بالخضار في الفرن

المقادير:

مكرونا

زعتر

بقدونس

ثوم

بسلة

كريمة لباني

صلصة طماطم

مشكل جبن

جبنة رومي

جبنة موتزريلا

زيت

ملح

فلفل أسود

طماطم

جزر

فلفل ألوان

طريقة تحضير مكرونة بالخضار في الفرن

اسلقي المكرونة من البداية على النار في ماء مع ملح وقليل من الزيت.

شوحي الطاطم مع الزعتر، في طاسة على النار بها زيت مع ثوم مفروم وبصل.

قومي بتقطيع الخضراوات وضيفيه للطاسة على النار.

قومي بإضافة المكرونة بعد السلق وتصفيتها جيدا

ضعي خليط المكرونة والخضروات، في طاجن و عليها مشكل الجبن.

ضيفي الكريمة واخلطي المكونات مع بعضها البعض وادخليها في طاجن الفرن، حتى تمام النضج.

سلطة الخضروات بالفرن

المقادير:

فلفل ألوان

ملح

فلفل أسود

بصل

طماطم

خرشوف

افوكادو

زيت زيتون

عصير ليمون

أعشاب

خل

ثوم

طريقة تحضير سلطة الخضروات بالفرن

في البداية قطعي الخضروات مع بعضها البعض، ولكن على شكل مكعبات كبيرة.

ضعي الخضروات في ورق ألومنيوم، وعليها زيت زيتون وأعشاب، مع البهارات وملح وفلفل أسود.

قومي بوضع الخل وعصير الليمون وادخليها الفرن ساخنًا حتى تنضج.

وجبة كفتة الخضروات

المقادير:

- كوب من البازلاء.

- حبتان من الجزر.

- 2 ملعقة صغيرة من الملح.

- ملعقة بابريكا.

- بقسماط.

- قرفة.

- بطاطس.

- فلفل أسود.

- بقدونس مفروم.

- كمون.

- بصل أخضر.

- زيت.

- بيضة.

طريقة تحضير وجبة كفتة الخضروات

اسلقي البطاطس على النار مع قطع الجزر حتى تمام النضج، ثم قشري القشرة.

ضعي مكونات الخضار في وعاء عميق مع التقليب المستمر جيدًا حتي تتجانس المكونات معًا وتصبح مثل العجين.

اتركيها حتى تتماسك لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة.

ضعي البقسماط في طبق مع إضافة البهارات وامزجيهم معًا جيدًا.

شكلي المكونات على شكل كرات دائرية ثم ضعيها في طبق واحفظيها في الثلاجة لمدة ربع ساعة.

حضري الكرات وضعيها في البيض ثم إلى البقسماط.

حمري الكفتة في مقلاة على النار، في كمية مناسبة من الزيت.

ضعي دوائر كفتة الخضارفي الزيت مع التقليب جيدًَا.

انقليها من على النار عندما يصبح لونها ذهبي.

أرز بالبهارات والخضار

المكونات:

- 2 كوب من الأرز البسمتي المنقوع.

- كوب من الذرة.

- 4 ملاعق من السمن النباتي.

- جزر مبشور.

- بصلة متوسطة الحجم مفروم جيدًا.

- 4 ملاعق من الكركم.

- ملح.

- ماء مسخن حد الغليان للأرز.

- فلفل.

- جوزة الطيب، حبهان، قفة، وبهارات مشكلة.

- بقدونس.

طريقة عمل أرز بالبهارات والخضار

- ضعي السمن في وعاء على نار متوسطة، ثم ضيفي البصل المبشور مع التقليب جيدا لبضع دقائق

- ضعي الخضار مع التقليب المستمر.

- ضيفي الأرز البسمتي إلى السمن مع التقليب المستمر، حتى تمتزج المكونات معًا.

- ضيفي الملح، والبهارات المشكلة، ثم الحبهان، والفلفل، وجوزة الطيب إلى الوعاء مع التقليب مرة أخرى.

- اسلقي الأرز في ماء مغلي على النار.

- غطي الوعاء جيدًا.

- اتركي الأرز والخضروات على النار حتى تنضج، ويتشرب الأرز بالماء تمامًا.

- جهزيه إلى أطباق التقديم.