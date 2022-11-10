6 ألوان وأساليب للملابس تجعلك تبدين أنحف.. فاتحة وغامقة ومركبة (صور)

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الحفاظ على لياقتك وأناقتك أمر في لصالحك، فهو يسمح لك بإضفاء لمسة من الأناقة والأنوثة، ولكن إذا كنتي شخصًا يعاني من مشاكل الوزن أو يخفي الدهون الزائدة تحت الملابس الفضفاضة، فإليك حل بسيط يعمل كالسحر، ما عليكي سوى اختيار ملابس من اختيارك بألوان معينة تساعد في إضافة مظهر أنحف لمظهرك.

ويستعرض «هُن» في السطور التالية، بعض اختيارات لألوان الملابس التي تجعلك تبدو نحيفًا وأكثر أناقة، وفقًا لما ذكره موقع «boldsky» الهندي.

اللون الأسود

هو أغمق درجة لون في طيف الألوان، وتعد الملابس السوداء اختيارا سليما لتبدو أنحف في ثوانٍ، سواء كان عادي أو مطبوع، يمكنك اختيار ملابس سوداء اللون لملابسك اليومية غير الرسمية أو الرسمية أو الخاصة بالمناسبات.

الزي أحادي اللون

يشكل الزي أحادي اللون خطًا رأسيًا بصريًا يساعد في إبراز طولك وإعطائه مظهرًا نحيفًا، ويخفي المناطق الضخمة من الجسم ويطيل الجسم، ارتدِ ملابس أحادية اللون متناسقة تتكون من مزيج من التنورة العلوية أو القميص والسراويل للحصول على مظهر رشيق.

درجات الموف والأزرق

بصرف النظر عن اللون الأسود، يمكنك الاختيار من بين الألوان الأخرى العميقة والغنية التي يمكن أن تجعلك تبدين أنحف، فتضفي ألوان الجواهر التي تشمل اللون العنابي الغامق والأخضر الغابي والأزرق الداكن والباذنجان الأرجواني والبني الشوكولاتة ألوانًا رائعة لتجربة الملابس، ويمكنك أيضًا إنشاء مظهر أحادي اللون باستخدام هذه الألوان الداكنة التي تخدم الغرض.

الألوان المركبة

لتبدين نحيفة، لا تحتاجي بالتأكيد إلى اختيار الألوان الداكنة فقط أو إخفاء الدهون الزائدة تحت الملابس أحادية اللون فقط، يمكنك اختيار تركيبات الألوان الفاتحة والداكنة، على سبيل المثال، ارتدِ بلوزة ذات لون فاتح ونسقيها مع بنطال غامق والعكس صحيح، وامزج الألوان وطابقها بثقة بدلاً من التمسك بألوان معينة.

إكسسوارات جريئة

بالطبع تساعد الألوان الداكنة على إخفاء الدهون الزائدة المزعجة وتعطي تأثيرًا أقل رشاقة، لكنك لست بحاجة إلى تخصيص كل التركيز للمجموعات الداكنة فقط. بدلاً من ذلك، اختاري إكسسوار مثيرًا للاهتمام مثل المجوهرات، والوشاح، والأحذية، والحقائب، وأكثر من ذلك بلون غامق لإضفاء لمسة جمالية على مظهرك.

هذه الملحقات الملونة النقطة المحورية في مظهرك المنسق وتجعلك تبدو جريئًا وواثقًا بنفسك.

الخطوط العمودية

تساعد الملابس التي تتميز بطباعة أو نقش رأسي على إطالة الشكل الخاص بك