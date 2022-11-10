الامارات | دموع محمد بن راشد.. بكيت فأبكيت شعباً بأكمله

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت دموع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال إلقاء مشاركة في «تحدي القراءة العربي»، لفصل من كتاب سموه «قصتي»، يروي أحداث يوم وفاة «أم دبي»، المغفور لها الشيخة لطيفة بنت حمدان آل نهيان، رحمها الله، تفاعلاً هائلاً على منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل عشرات الآلاف من المغردين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مع مقطع فيديو لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهو يبكي متأثراً بما قرأته المشاركة في التحدي من ذكريات كتبها سموه عن وفاة والدته المغفور لها الشيخة لطيفة بنت حمدان آل نهيان.

وتصدر وسم سموه موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عقب انتهاء فعاليات «تحدي القراءة العربي» بنسخته السادسة، وعبر المغردون من خلاله عن تعاطفهم مع دموع سموه وتأثرهم بها، مشيرين إلى أن دموع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، غالية على قلوبهم.

وانتشر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، لسموه، وقد ظهر متأثراً، ويذرف الدموع، خلال قيام بطلة تحدي القراءة العربي بنسخته الثالثة، الطفلة المغربية مريم أمجون، بقراءة فصل من كتاب سموه «قصتي»، بعنوان «من مثل لطيفة؟ من مثل أمي؟»، والذي يتحدث فيه سموه عن يوم وفاة والدته الشيخة لطيفة، رحمها الله.

عبّر المغردون عن تأثرهم بدموع سموه، مشيرين إلى أنها غالية على قلوبهم، وتدل على نبل وصدق مشاعر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، فقال أحدهم: «استدمع الجليل العزيز وفاضت الأحاسيس.. دموعك غالية على قلوبنا يا سيدي يا صاحب السمو».

وقال آخر: «دموعك يا سيدي تنزل وتنزل معها دموع شعبك.. كيف لا نبكي معك وأنت الحضن والوطن؟!

فقد الأم جرح لا يبرأ.. استرجاع سردك الدقيق لمشاعرك في تلك اللحظات أبكانا ولامس قلوبنا.. حفظك الله لنا».

ووصف مغردون المشهد بـ«المؤثر»، فقالت إحدى المغردات: «لحظة مؤثرة من سرد مريم أمجون لفقرة من كتاب (قصتي) لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال فعاليات الحفل الختامي للموسم السادس من تحدي القراءة العربي».

وقالت أخرى: «مشهد مؤثر للحظة بكاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بموقف يذكّره بوالدته».

وعلّق الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، على مقطع الفيديو، في حسابه الرسمي، قائلاً: «مشهد مؤثر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهو يستمع لقراءة الطالبة المغربية مريم أمجون، لمقتطفات من كتاب سموه (قصتي) عن ذكرى وفاة والدته الشيخة لطيفة، ليكون عناق الفائزة بتحدي القراءة العربي لعام 2018 أجمل ختام للمشهد».

وأعاد الإعلامي مصطفى الآغا نشر مقطع الفيديو، وقال: «عندما تُذكر الأم.. تنسال المشاعر والدموع.. ودموع القائد الفذ محمد بن راشد شاهدة على عظمة الأم التي إن أعددتها صحيحاً.. أعددت شعباً طيب الأعراق».

وأقيم، أمس، الحفل الختامي لتتويج بطل الدورة السادسة من «تحدي القراءة العربي»، الذي تنظمه «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، على مسرح دار الأوبرا في دبي.

وكرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الطالبة شام محمد البكور من سورية بدرع الدورة السادسة من تحدي القراءة العربي، عقب فوز متميز باللقب من بين 22.27 مليون مشارك سجلوا المشاركة القياسية الأكبر في تاريخ التحدي القرائي منذ انطلاقته.