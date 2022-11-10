6 علامات تكشف أنك تحب الشخص الخطأ.. منها السيطرة التامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هناك علامات تحذيرية خفية تشير إلى أنك تحب ومغرم بالشخص الخطأ يجب معرفتها، لأن هذا يجعلك تتوقف وتفكر للحظة في الأمر.

وفيما يلي بعض العلامات الرئيسية التي تشير إلى أنك مع الشخص الخطأ، وفق ما أورد موقع "timesofindia".

تشعر بالإرهاق العاطفي:

يجب أن تساعدك علاقتك على الشعور بتحسن تجاه نفسك ومحيطك، وليس العكس إذا كانت علاقتك تجعلك تشعر بالإرهاق والاستنزاف العاطفي ، فأنت بحاجة إلى إعادة التفكير في قرارك.

تتظاهر بأنك شخص آخر:

يجب أن تجعلك العلاقة الجيدة تحتضن ذاتك الحقيقية، ولا ينبغي أن تجبرك أن تتظاهر بأنك شخص آخر فقط لإثارة إعجاب شريك حياتك، وهذه علامة على أنه لا يجب أن تكون مع هذا الشخص لأنه لا يساعدك على تقبل ما أنت عليه.

شريكك بعيد عاطفياً عنك:

إذا كان شريكك بعيدًا عاطفياً ويحاول الابتعاد عنك، فهذه علامة مهمة على أنك بحاجة إلى التراجع، إذ يحتاج المرء إلى أن يكون بجانب شريكه في العلاقة حتى يتمكن من تلبية احتياجات ورغباته.

لا يستمع إليك أبداً:

الاستماع بصبر جزء كبير من العلاقة، لذا يجب أن يكون شريكك قادرًا على الاستماع وتقديم حلول بشأن المشكلات التي تناقشها معه، ولكن إذا كان نادرًا ما يستمع إليك فقد لا يكون هو الشخص المناسب.

تشعر بالضيق تجاه نفسك:

يجب أن يجعلك الحب تشعر بالرضا تجاه نفسك، ولكن إذا كانت مشاعرك تتعارض مع ما ينبغي أن تكون عليه فلن يكون شريكك هو الشخص الذي يجب أن تكون معه.

السيطرة التامة:

عندما يسيطر عليك شريكك ويشعرك بالانفصال التام في العلاقة، فاعلم أنك مع الشخص الخطأ، كما إنه يضر باحترامك لذاتك ويجعلك تتساءل عن موقفك في العلاقة،

وعندما يحدث هذا، يجب أن تعرف متى تذهب بعيدًا.

اقرأ أيضا:

كلبان يقتلان طفلين والأم في حالة حرجة.. تفاصيل

قتل "آكل البشر" المتسبب في إنهاء حياة 6 أشخاص خلال شهر

سيدة تعثر على مفاجأة غير متوقعة داخل غسالة ملابس.. ما القصة؟

4 أبراج عليهم الحذر في بداية شتاء 2022

بسبب قبلة.. أب بريطاني يتسبب في وفاة ابنه- ما القصة؟