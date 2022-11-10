"تسبب تصلب الشرايين".. 4 أنواع من المشروبات احذر تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حذر الخبير التغذية البريطاني روري بات، من أن المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، والذي بدوره يؤدي إلى تجلط الدم.

ويلعب النظام الغذائي دورًا كبيرًا في صحتنا، إذ يمكن لبعض الأطعمة أو المشروبات أن تجعلنا أكثر عرضة لزيادة الوزن أو الإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

لذا فإن المشروبات السكرية تسبب الإصابة بجلطات الدم، وذلك نظرًا لتأثيرها على مستويات الكوليسترول، وفق ما أورد موقع "express".

والجلطات البقعية عبارة عن كتل صغيرة من الدم تكونت في مادة تشبه الهلام، وعلى الرغم من أنها ضرورية للمساعدة في منع النزيف المفرط عند الإصابة بجرح، إلا أن تلك التي لا تذوب بشكل طبيعي تكون خطيرة، وإذا أصابت أعضاء مثل الرئتين أو القلب، فهذا مدعاة للقلق الشديد.

وأوضح بات كيف يمكن للسكر أن يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم قائلا: "الأطعمة السكرية تشارك أيضًا في مسارات متعددة تؤدي إلى تصلب الشرايين مماثلة لتلك الموجودة في الدهون".

وتابع: "لا يزيد السكر من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة "السيئ" فحسب، ولكنه يسبب أيضًا الكثير من الإجهاد التأكسدي الالتهاب، ما يؤدي إلى تكوين البروتين الدهني منخفض الكثافة المؤكسد، والذي يزيد من مخاطر إصابتك من تصلب الشرايين.

كما هو الحال مع الدهون، يؤدي الالتهاب إلى عمليات مثل تراكم الصفائح الدموية، وهي الطريقة التي تتشكل بها جلطات الدم.

وتراكم الصفائح الدموية هو أحد العوامل المشاركة في تصلب الشرايين، ما يؤدي إلى الانسداد وتجلط الدم."

ولتقليل فرصتك في الإصابة بجلطة دموية، نصح خبير التغذية بعدم تناول الكثير من المشروبات التالية:

المشروبات الغازية.

عصائر الفواكه منخفضة الجودة.

العصائر.

مشروبات الطاقة.

وأوضح: "الأنظمة الغذائية الغنية بالسكر تجعل الكبد يصنع المزيد من الكوليسترول الضار LDL (البروتين الدهني منخفض الكثافة).

وأفادت جمعية القلب الأمريكية أنها وجدت دراسة مفاداها وجود صلة بين الكوليسترول والانصمام الخثاري الوريدي (VTE)، والذي يحدث عندما تتشكل جلطة دموية في الوريد.

وتقول الدراسة إن "كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة أو ما يسمى بالكوليسترول" الضار " معروف بتضييق الشرايين، مما قد يؤدي إلى الإصابة بنوبات قلبية وسكتات دماغية.

وتشمل أعراض الجلطة الدموية ما يلي:

الخفقان أو تشنج ألم وتورم واحمرار ودفء في الساق أو الذراع وضيق التنفس المفاجئ و ألم حاد في الصدر (قد يكون أسوأ عند الشهيق) وسعال أو سعال مصحوب بدم.

وهناك نوعان من الجلطات الدموية VTE ، وهما تجلط الأوردة العميقة (DVT) أو الانسداد الرئوي (PE).

وتجلط الأوردة العميقة هو جلطة في الوريد العميق، عادة في الساق، وتقول جمعية القلب الأمريكية: "تؤثر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة أحيانًا على الذراع أو الأوردة الأخرى".

ويحدث الانصمام الرئوي عندما تنكسر جلطة الأوردة العميقة من جدار الوريد وتنتقل إلى الرئتين ثم تسد بعض أو كل إمدادات الدم.

كما أن الجلطات الدموية التي تنشأ في الفخذ هي أكثر عرضة للانتقال إلى الرئتين من الجلطات الدموية في أسفل الساق أو أجزاء أخرى من الجسم.

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