ما الفرق بين لون البلغم الأحمر والأصفر والأسود.. وتأثيره على الصحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يشير سيلان الأنف أو السعال أو التهاب الحلق إلى أن الجسم يحاول محاربة عدوى أو مرض، ولكن لون البلغم هو الذي يشير إلى المرض الذي قد تعاني منه.

إليك الفرق بين لون البلغم الأحمر والأصفر والأسود، وما تأثيرها على الصحة؟ وفقا لما ورد في موقع "times now news".

من المستحسن الانتباه إلى لون البلغم، لأن هذا يمكن أن يقدم أدلة حول حالة صحة وحتى خطر التهابات الجهاز التنفسي.

ومن المهم معرفة أن وجود المخاط ليس سيئًا للغاية، فهو في الواقع مفيد للجسم، لأنه يساعد في الحفاظ على مجرى الأنف، ورئتين والمسالك الهوائية رطبة، وتحمل الخلايا المناعية والأجسام المضادة أيضًا لمحاربة العدوى.

الفرق بين ألوان البلغم؟

البلغم الأبيض:

أكثر سمكًا وليس معتمًا مثل المخاط الصافي، وهذا يعني أن أنسجة الأنف قد انتفخت بحيث لا يتحرك المخاط بأسرع ما يمكن في العادة.

ويصبح غائمًا وسميكًا بسبب انخفاض الرطوبة، وقد يكون مؤشرا على التهاب الشعب الهوائية أو احتقان الجيوب الأنفية.

المخاط الصافي:

هو النوع الأكثر صحة، فهو يعني أن الممرات الأنفية لا تقاوم البرد وأن الأجسام المضادة والماء والبروتين والإنزيمات تحافظ على رطوبة الجهاز التنفسي.

الأصفر:

ذو قوام كثيف داكن يعني وجود عدوى فيروسية أو بكتيرية، وقد يكون المخاط موجودًا في الجهاز التنفسي السفلي أو الجيوب الأنفية ويتحول لونه إلى اللون الأخضر عندما تحاول خلايا الدم البيضاء مكافحة العدوى.

الأحمر

هو أكبر سبب للقلق، وقد يأتي سعال الدم الأحمر الفاتح من الرئتين التهابًا في الصدر أو ورمًا في الرئة، وإذا لاحظت ذلك ينصح باستشارة الطبيب على وجه السرعة.

لون القرنفل

قد يعني وجود سائل في الرئتين يُعرف باسم الوذمة الرئوية، ويفرز الأشخاص المصابون بهذه الحالة مخاطًا رغويًا ويؤدي أيضًا إلى ضيق في التنفس أو في بعض الأحيان فشل القلب.

الأسود

يمكن أن ينتج البلغم الأسود عن استنشاق الأوساخ أو الغبار، ويتسبب التدخين في ظهور خطوط سوداء في المخاط.

البني

من المحتمل أن يحدث عند الأشخاص الذين يدخنون، يمكن أن يحدث بسبب الدم الجاف أو نزيف الأنف أو من قضم الأنف.

السبب: يمكن أن يأتي المخاط البني من استنشاق الدخان الناتج عن الحريق أو تلوث الهواء، وأيضًا علامة على الالتهاب الرئوي.

أعراض البلغم

- آلام في المعدة

- الشعور بالقيء

- وجود مغص في البطن

- هيجان فى القولون.

هل هناك أضرار ابتلاع البلغم؟

يقول دكتور إبراهيم سعيد جمعة استشارى الصدر والحساسية، بأنه لا يوجد ضرر على جسم الإنسان نتيجة ابتلاع البلغم، لأن العصارة المعدية الحمضية والقلوية تقوم بتطهير المعدة من تلك الأضرار المصحوبة مع البلغم، ولكن يفضل طرد البلغم منعا لحدوث انزعاج أو ضيق في التنفس.

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