هل طفلك صعب الإرضاء في تناول الأكل؟.. 3 نصائح مهمة للتعامل معه

القاهرة - سمر حسين - ماما

قد تواجه بعض الأمهات صعوبة بالغة في أوقات مساعدة أطفالهن على تناول وجباتهم الأساسية خلال اليوم، وهو ما قد يخلق المشكلات بين الأم وصغيرها عند محاولة إقناعه على أكل وجباته والتي قد تصل للجوء إلى اتباع أسلوب الإجبار.

وحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن الدكتورة شارلوت ستيرلنج، أخصائية تغذية الأطفال والرضع بولاية ساسكس الأمريكية، قدمت مجموعة من النصائح للأمهات يجب عليهن اتباعها عند مساعدة أطفالهن على تناول وجباتهم، دون أن يشعرن الصغار بوجود مشاعر من الضغط عليهم، وتتمثل هذه النصائح في:

لا تستخدمي الطعام كمكافأة أبدًا

على سبيل المثال إذا أخبرتي طفلك أنه إذا أكل البروكلي، فإنه سيحصل على الآيس كريم كمكافأة، فما تفعله عن غير قصد هو إبراز أن الآيس كريم أفضل، وهذا سيجعله يريد المزيد منه، وستقل رغبته في تناول البروكلي أو أي من الخضروات الصحية.

لا تجبريه على أكل شيء ما

أيضًا إذا أرغمتي الطفل على تناول طعام معين، فإنه يشعر على الفور بأقل رغبة عليه، فلا تدفعي صغيرك أبدًا على تناول أي شيء، وبدلاً من ذلك، استخدمي تكتيك أن تكوني قدوته، وتتناولي الطعام أمامه.

لا تجعلي تناول الوجبات مرهقًا

نشأ العديد من الآباء المعاصرين على قواعد صارمة عند تناول الطعام على الطاولة المخصصة له، والتي من بينها، الجلوس بشكل مستقيم أو استخدام السكاكين والشوك بشكل صحيح، لكن الإفراط في التأكيد على اتباع هذه العادات يجعل تناول الطعام مرهقًا وغير ممتعًا خاصة للصغار.