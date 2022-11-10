أضرار مزيلات العرق غير الصديقة للبيئة.. قد تسبب أمراضا مزمنة وتلوث الهواء

القاهرة - سمر حسين - صحة

الحفاظ على البيئة أصبح يشغل جميع المؤسسات والشعوب على مستوى العالم، وذلك بالتزامن مع محاولات الحد من تفاقم أزمة التغير المناخي، لذلك اتجهت العديد من الأنظار نحو كيفية إعادة تقديم بعض المنتجات الأساسية والتي يحتاجها كل شخص في حياته اليومية بشكل صديق للبيئة، والتي من بينها مزيلات العرق.

مكونات مزيلات العرق

وحسب ما كشفت منظمة دعم وتعزيز العلوم الأوروبية euroscientist، أن مزيلات العرق تعد من المواد غير صحية الاستخدام للبيئة، والإنتاج التقليدي لمزيلات العرق يتضمن وجود مواد حافظة كيميائية ومركبات ضارة بالبيئة، لذلك بدأ العديد من مصنعيها في البحث حول استخدام مكونات بديلة تأتي بشكل صديقًا للبيئة.

أسباب بحث مصنعي مزيلات العرق عن بدائل صديقة للبيئة

1- الحفاظ على الصحة الشخصية

الكثيرون يستخدمون مزيل العرق بشكل يومي، ويمكن أن يساعدك مزيل العرق على شم رائحة طيبة والشعور بالانتعاش، ومع ذلك فإنها يمكن أن تضر بصحتك عن غير قصد، وذلك لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الألومنيوم، والذي قد يساهم في الإصابة بسرطان الثدي وأمراض أخرى، كما يمكن أن تسبب أيضًا تهيجًا للجلد، وهو ما أكدته الدكتورة هبة منصور، استشاري الأمراض الجلدية خلال حديثها لـ«هن».

2- الحد من تلوث الهواء والماء

تساهم مزيلات العرق في نفس إحداث كمية تلوث الهواء مثل السيارات، إذ تنبعث منها مزيلات مركبات عضوية متطايرة يمكن أن تؤدي إلى حدوث الضباب.

مادة تقلل التلوث البكتيري وتمنع رائحة الجسم

كما أنها تحتوي أيضًا على مادة التريكلوسان، وهي مادة كيميائية مضادة للبكتيريا تقلل التلوث البكتيري وتمنع رائحة الجسم، ولكن نفس تلك المواد يتم غسلها من الجسم أثناء الاستحمام، وفي هذه الحالة، ينتقل التريكلوسان في المجاري المائية ويمكن أن يبقى على سطح الماء ويضر بالكائنات المائية.

3- التخلص من نفايات البلاستيك

تنتج صناعة مزيل العرق نحو 15 مليون رطل من النفايات البلاستيكية سنويًا، ويتسبب هذا الأمر في قيام العديد من مصنعي مزيلات العرق بإعادة النظر في كيفية تغليف منتجاتهم.