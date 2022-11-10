بنود غريبة في عقد زواج بالهند.. «خروج الزوج بمواعيد ومراته متكلموش وهو مع صحابه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جلسات الأصدقاء غالبًا تستغرق وقتًا طويلًا، لذلك حتى تتغلب الزوجة على تلك المشكلة التي تعتبرها أمرًا مزعجًا لكونها تبقى فترات طويلة وحيدة في منزلها، قررت العروس الهندية أرشانا إجبار زوجها على تحديد موعد للقاء أصدقائه والعودة للمنزل في موعد معين، وعلى الرغم من تلك الشروط قد لا يوافق عليها بعض الأزواج، إلا أن الزوج وافق على الفور على البند الذي اعتبره أهل العريس وأصدقاؤه غريبًا.

بنود غريبة وضعتها عروس هندية في زفافها

في أحد الأفراح الهندية التي تنتشر فيها العادات والأفكار المختلفة، أجبرت عروس زوجها على توقيع عقد زفاف يتضمن بندا غريبا يتعلق بأصدقائه ولقائه معهم، إذ حددت له الفترة التي يمكنه الخروج للقاء أصدقائه، لكنها لم تكن فكرة العروس منذ البداية، إذ كانت بناءً على طلب أصدقاء العريس حرصًا منهم على لقاء صديقهم، وفي الوقت نفسه عدم حدوث مشاكل بينه وبين زوجته بسبب التأخير خارج المنزل.

لم تتخيل العروس أن تلك الفكرة قد تأتي من أصدقائه لتحديد موعد معين للقاء والخروج سويًا كل أسبوع، لكنهم في المقابل وضعوا لها شرطًا مقابل ذلك البند في وثيقة الزواج، وهو عدم الاتصال به طيلة الفترة التي يكون بها معهم وذكر أحد أصدقاء العريس الذي يدعى راجو قائلًا :« تبدو الفكرة غريبة، لكنها تمنحه وقتا أفضل معنا دون التدخل من زوجته وحتى لا تقلق كنا حريصين ألا يتأخر معنا في الخارج»، فقد كانت الشروط أن يكون أخر موعد له خارج المنزل معهم حتى الساعة التاسعة مساءً.

ومن الشروط التي تضمنها عقد الزواج تعهد العروس بألا تتصل بزوجها عندما يكون مع أصدقائه، فإن العريس راجو من ولاية كيرالا قبل بتلك الشروط في العقد وشهد عليها شاهدان ضمن فعاليات حفل الزفاف، وفق موقع «إنديان إكسبريس».

ردود فعل الأهل بعد الزفاف

بعدما انتشرت أنباء حفل الزفاف في القرية بما يتضمنه من شروط تعتبر غريبة عليهم، أثارت شروط الزوجة ردود أفعال عديد على مواقع التواصل الاجتماعي الهندية لكنها كانت ظريفة أكثر من الهجوم عليها، واعتبروا أن الزوجة أحكمت على زوجها القفص الذهبي، حيث قال أحدهم: «لقد دخل القفص الذهبي بإرادته وعليه أن يتحمل تبعات ذلك».

وقال آخر: «تبدو الزوجة قوية فقد أحكمت قبضتها على الرجل قبل الزفاف، أتمنى ألا يتبع ذلك العقد المزيد من الشروط الصعبة بحق الرجل».