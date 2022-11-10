الامارات | رئيس إمارة مركز مريطبة يستضيف المغامر السعودي أثناء رحلته من الرياض لأبوظبي.. فيديو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضاف الشيخ علي بن فاران المري رئيس إمارة مركز مريطبة المغامر الرحال السعودي نايف شكري أثناء رحلته من الرياض لأبوظبي للاحتفال بالعيد الوطني.

وكان شكري قد انطلق يوم الخميس الماضي من الرياض ليبدأ رحلته التي تستمر لمدة شهراً كاملاً حتلى يصل إلى أبوظبي حيث يقطع 1200 كم.

وأوضح المغامر الرحال نايف شكري لـ"الإمارات اليوم"، أنه قرر القيام برحلته التي أطلق عليها "السعودي اماراتي والإماراتي سعودي"، لعدة أهداف، أبرزها مشاركة شعب الإمارات باليوم الوطني، والتعبير عن الترابط والحب والمودة بين الشعبين السعودي والإماراتي.

وقال شكري إن الإمارات حكومة وشعبا تستحق أن يمشي لها عبر رحلة تاريخية سيراً على الأقدام.

وذكر بأن الرحلة موثقة عبر حساباته الشخصية بالتواصل الإجتماعي حيث انها بث مباشر على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي "التيك توك".

يشار إلى أن هذه الرحلة هي العاشرة في مسيرته، حيث أن لديه 9 رحلات سابقة سيراً على الأقدام، في المملكة العربية السعودية بمعدل 4000 كم مشياً على الأقدام أبرزها من مكة إلى المدينة على خطى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومن جدة إلى نيوم ومن جدة إلى أبها ومن جدة إلى العلا.

ويقدم موقع الإمارات اليوم لكم بثاً مباشراً يحدث يومياً لرحلة المغامر الرحال السعودي نايف شكري من الرياض إلى أبوظبي مشياً على الأقدام للإحتفال بالعيد الوطني الإماراتي.

مغامر سعودي ينطلق في رحلة 30 يوماً من الرياض إلى أبوظبي للإحتفال بالعيد الوطني.. "فيديو"