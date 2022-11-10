25 طبيبا لإنقاذ رضيعة.. ولدت بورم ضعف حجمها مرتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

اكتشفت سيدة بريطانية أثناء الأسبوع الـ 20 من حملها، أن الجنين لديه فرصة ضئيلة جدًا في البقاء على قيد الحياة، ويرجع ذلك لاشتباههم في حمل الجنين لورم كبير.

وبالرغم من معرفتها، رفضت الأم إجهاض الطفلة، واستكملت حملها، ولكن الأمر لم يسير بشكل طبيعي، فولدت الطفلة سايلور قبل موعدها بثلاثة أشهر، ما تسبب بإصابتها بقصور في عضلة القلب، وأصبح حجم الورم بعد ولادتها ضعف حجم الطفلة مرتين، وفقا لما جاء بموقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

قالت طومسون، والدة الطفلة سايلور، إن الجراحون عندما اجتمعوا ليخبروهم بأن الورم حميد، ويلزم التدخل الجراحي لإزالته، انهمرت الأم بالبكاء بشكل هيستيري، ولكن بعدما حملت إبنتها بين يديها شعرت بالراحة ووافقت على إتمام العملية.

وأوضح الأطباء أن الطفلة تحمل ورم من نوع المسخي العجزي العصعصي، وهو ورم نادر الحدوث، ويصاب به طفل من بين 40 ألف ولادة حية.

استغرقت العملية الجراحية 6 ساعات، وأجراها 25 طبيبا، من بينهم أطباء حديثي الولادة وأطباء تخدير، ووصفوها بأنها العملية الأصعب على الإطلاق لخطورتها.

وقال الطبيب سايليش كومار، أحد الأطباء المشاركون بالعملية، إن ورم سايلور كان أكبر ورم تمت إزالته من طفل بهذا الحجم في مستشفى ماتر للأمهات.

كما أوضح البروفيسور كومار: "لا نعرف سبب نمو الورم، لكنه ينشأ من الخلايا الجرثومية الجنينية وفرصة إصابة الإناث بهذا الورم 4 أضعاف من الذكور، وأن الكثير من الأجنة الحاملين لهذا المرض لا يبقون على قيد الحياة قبل الولادة".

قال ريتشارد ماوزلينج، أخصائي طب الأطفال حديثي الولادة، إن سايلور كانت محظوظة لكونها على قيد الحياة.

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