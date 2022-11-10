جدد شقتك.. عروض البلاك فرايداي على أثاث المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تتنافس المحلات والعلامات التجارية على تقديم أفضل العروض والخصومات المتعلقة بـ"الجمعة السوداء" أو البلاك فرايداي، الذي يحل في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر كل عام.

وينتظر العديد من الأشخاص عروض وخصومات هذا اليوم من أجل تغيير أو تبديل أو تحديث بعض أثاث المنزل لإضفاء البهجة والجمال عليه.

وفي التقرير نقدم لكم أبرز عروض خصومات الأثاث، من "homzmart".

دولاب أبيض، يتكون من شماعتين و رفين، مصنوع من خامة ام دي اف عالي الجودة بـ 5,995 جنيه.

كنبة ركنة، لون رمادي، مقاس 320x200x90cm، خشب زان، قماش قطيفة بـ 11,499 جنيه

- سرير مقاس 120×120×195 سم، لون بيج، الخامة قطيفة بـ 2,150 جنيه.

- سفرة 6 قطع، لون بني، خشب زان بـ 7,599 جنيه.

- ركنة وفوتيه 3 قطع، لون رمادي، كتان, خشب زان أحمر بـ 13,225 جنيه.

- غرفة نوم، بيج وأبيض، خامة ام دي اف بـ 18,990 جنيه.

بانكيت 60×50×130 سم، لون برتقالي بـ 3,200 جنيه.

ترابيزة جانبية 70×60 سم، لون أبيض وبني، خامة ستيل بـ 2,500 جنيه.

- طقم غرفة معيشة 3 قطع، لون بيج، خشب زان بـ 23,799 جنيه.

- طقم سفرة، لون أسود، خامة ام دى اف، خشب زان بـ 7,299 جنيه.

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