نوع حلوى يخفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم.. ما هو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم من بوادر المشاكل الصحية الخطيرة، التي تتراوح من أمراض القلب إلى السكتات الدماغية.

ويوضح الطبيب مايكل موسلي أن نوعًا معينًا من الحلوى وهي "الشوكولاتة" يمكن أن يضبط مستويات الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.

ولكن يجب تجنب تناول شوكولاتة الحليب، لأن هذا النوع غير مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية، وفق ما أورد موقع "express".

ومن الأفضل في وقت متأخر بعد الظهر (أو بعد العشاء) تناول بضع مربعات صغيرة من الشوكولاتة الداكنة، حيث أنها تساعد على إرضاء الرغبة الشديدة في تناول شيء حلو، وفي نفس الوقت تقدم فوائد صحية محتملة، مثل خفض ضغط الدم، وتحسين تدفق الدم، ومستويات الأنسولين والكوليسترول وتعزيز العقل.

ويرجع السبب وراء قوة الشوكولاتة الداكنة إلى محتواها العالي من الفلافانول، وهي مركبات نباتية مرتبطة بالفوائد الصحية.

وأوضحت دراسة نُشرت في مجلة BMC Medicine تجارب عشوائية مختلفة بحثت في المكون الرئيسي للشوكولاتة وهو الكاكاو.

ووجد الباحثون أن الشوكولاتة الداكنة تقدم تأثيرًا كبيرًا في خفض ضغط الدم، ومع ذلك، لاحظ الفريق أيضًا أن المشاركين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم هم فقط من يمكنهم جني هذه الفائدة.

ووجدت الأبحاث التي نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية، أن إقران الشوكولاتة الداكنة باللوز يخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة في 4أسابيع.

وبالنظر إلى 48 شخصًا يعانون من زيادة الوزن والسمنة، لاحظ الباحثون أن اللوز بمفرده يخفض الكوليسترول السيئ بنسبة 7%.

وتحدث الدكتور موسلي إلى البروفيسور إيدين كاسيدي الأستاذ بكلية علوم الأحياء بجامعة كوينز في بلفاست: للوصول إلى جذور قوة الشوكولاتة الداكنة.

وقال: "يعتقد البروفيسور كاسيدي أن الفلافانول في الشوكولاتة الداكنة يغذي البكتيريا" الجيدة "التي تعيش في أمعائنا".

وأوضح كاسيدي: "عندما تأكل الشوكولاتة الداكنة، تصل مركبات الفلافانول إلى الأمعاء الغليظة قبل أن يتم استقلابها، وهناك تقوم بكتيريا الأمعاء بمضغها وتحويلها إلى مركبات خاصة تنتقل بعد ذلك إلى القلب والدماغ وتعزز تدفق الدم في المخ، ما يساعد على التعلم والذاكرة.

وأوصى الخبير باختيار شوكولاتة داكنة تحتوي على حوالي 50 % من الكاكاو للاستمتاع بالتأثير.

اقرأ أيضا:

نساء يجب عليهن الخضوع لفحص سرطان الثدي حتى دون أعراض.. هل أنت منهن؟

بعد تحذير "الأرصاد".. نصائح لا تغفلها أثناء الطقس المتقلب

طبيب يقدم نصائح للأمهات بشأن ملابس أطفالهم في التقلبات الجوية

لا تتجاهلها.. 7 علامات صامتة لسرطان الكبد

ماذا يحدث لجسمك عند حبس البراز لفترة طويلة؟