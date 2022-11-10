هل جرثومة المعدة تسبب الإصابة بالسرطان.. وكيف تقي نفسك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

جرثومة المعدة هي بكتيريا حلزونية الشكل، تعيش وتتكاثر في الجدران المبطنة للمعدة، نتيجة تناول أطعمة أو مشروبات ملوثة أو إستخدام أواني وأكواب غير نظيفة.

والبعض يقلق بشأنها ويتساءل هل تسبب جرثومة المعدة سرطان أم لا؟ وهو ما نستعرضه وفقًا لما ذكره الدكتور عاطف السلاموني استشاري الجهاز الهضمي والكبد عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"

قال السلموني: تكرر في الآونة الأخيرة مفهوم خاطئ عند بعض المرضي وهو إجراء تحليل لتحري وجود جرثومة المعدة بشكل روتيني، ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى تناول العلاج الخاص بالجرثومة دون تشخيص وفحص من الطبيب المعالج".

ويضيف: يحتوي علاج الجرثومة على مضاد حيوي شديد قد يؤثر على المعدة في حالة الالتهاب، أو قد يزيد الأعراض في حالة التهاب المعدة الحاد.

وتابع: "يجب التأكد من أن جرثومة المعدة هي المسببة للشكوى وليس لوجود تشابه في الأعراض بينها وبين التهاب المعدة والاثني عشر".

واستكمل: "لا يعتد تحليل جرثومة المعدة في البراز سواء كان موجب أو سالب في التشخيص، ولكن يجب عمل تحليل رقمي كمي عند وجود شك، مع وجود أعراض غير مستجيبة لعلاج امراض جهاز الهضمي المعتادة".

واستطرد: "من المعروف أن ثلثي سكان العالم يعاني من وجود جرثومة المعدة وقد تعطي نتيجة التحليل إيجابية، وهذا لا يعني بالضرورة أن يحتاج المريض إلى كورس علاج الجرثومة، ولكن يتم التشخيص من خلال وجود نسبة مرتفعة جدا في التحليل الرقمي، مع وجود أعراض شديدة لا تستجيب للعلاج ومتابعة الطبيب المختص، حيث تتشابه الأعراض مع عدة أمراض أخري بالجهاز الهضمي، لذا يجب ألا يسئ المرضى فهم وجود تحليل الجرثومة على أنها هي المسببة للأعراض في جميع الأحوال".

ونوه: بأن عدم تحسن مريض التهاب المعدة لا يعني بالضرورة أن يكون مريض بالجرثومة ولكن قد يكون غير ملتزم بالعلاج والنظام الغذائي أو لم يأخذ الجرعة والزمن الكافي في العلاج، لذا يجب مراجعة الطبيب ومعرفة التشخيص الصحيح قبل اتخاذ أي إجراء وقبل اللجوء للبحث عن الجرثومة".

متى تكون جرثومة المعدة هي المسببة لشكوى المريض؟

- عند وجود أعراض شديدة متكررة من المغص و الاستفراغ والغثيان لا تستجيب لعلاج إلتهابات المعدة المعتادة والحمية الغذائية.

- عسر الهضم المستمر غير المستجيب للعلاج المعتاد و الحمية الغذائية.

- فقدان الوزن الملحوظ غير المبرر مع فقدان الشهية الغير مستجيب للعلاج المعتاد و الحمية الغذائية.

نصائح لمنع الإصابة:

- يجب على المريض الالتزام بالحمية الغذائية ومنع المسكنات والمكيفات مثل قهوة-شاي-تدخين.

- يجب على المريض استبعاد وجود أمراض أخرى تسبب نفس الأعراض مثل إلتهابات وحصى المرارة.

- يجب على المريض فحص البطن كاملة بالأشعة التليفزيونية مثل فحص الكبد، المرارة، الطحال، البنكرياس، الكلى .

- في حالة التأكد من وجود جرثومة المعدة بالنسبة الكافية لاتسبب الأعراض يجب إعطاء العلاج بمعرفة الطبيب المتخصص لتحديد نوع العلاج جرعته وفترته الزمنية.

- التزام المريض بالحمية الغذائية ونظافة المأكولات والمشروبات لضمان نجاح العلاج، حيث أن أي خلل في الجرعة أو الفترة أو الإلتزام بالحمية ونظافة الغذاء قد يؤدي إلى فشل العلاج.

- في حالات وجود جرثومة المعدة مصحوبة بالتهاب المعدة الشديد يجب علاج الالتهابات الحادة اولا حتي يتمكن المريض من استكمال علاج الجرثومة الشديد.

أسباب جرثومة المعدة

- تنتقل عن طريق الأطعمة المعرضة للتلوث.

- من خلال المياه غير النظيفة.

- الاتصال بلعاب الشخص المصاب مثل: مشاركة الطعام أو الأواني مع شخص مصاب أو التقبيل.

الأعراض

- غثيان

- قيء

- شعور بالانتفاخ.

- حرقة في المعدة وألم في البطن.

- نقص الشهية وفقدان الوزن غير المبرر.

- تغير في لون البراز

هل جرثومة المعدة يمكن أن تتسبب في سرطان؟

هناك الكثير من المصابين بجرثومة المعدة ولكن لا يعني ذلك أن تتسبب جرثومة المعدة في الإصابة بالسرطان، لكن في بعض الأحيان، يمكن أن تؤدي إلى حدوث التهابات وتورم وألم على المدى البعيد، ما تعرض المصابين لحدوث قرح بالمعدة والتهابات شديدة ينتج عنها فرص الإصابة بالسرطان.

طرق الوقاية من جرثومة المعدة التي تؤدي لتطور سرطان المعدة:

- عدم تعريض المريض للتدخين.

- الإقلاع عن التدخين.

- اتباع نظام غذائي صحي.

- تناول الفواكه والخضروات والأطعمة الغنية بالألياف.

تقليل تناول اللحوم الحمراء.

اقرأ أيضا:

نساء يجب عليهن الخضوع لفحص سرطان الثدي حتى دون أعراض.. هل أنت منهن؟

بعد تحذير "الأرصاد".. نصائح لا تغفلها أثناء الطقس المتقلب

طبيب يقدم نصائح للأمهات بشأن ملابس أطفالهم في التقلبات الجوية

لا تتجاهلها.. 7 علامات صامتة لسرطان الكبد

ماذا يحدث لجسمك عند حبس البراز لفترة طويلة؟