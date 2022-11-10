عادات صحية للمساعدة في الحماية من الإنفلونزا.. في العمل والمدرسة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تشهد الآونة انتشارًا كبيرًا للإنفلونزا بدرجاتها المختلفة بين الخفيفة إلى المتوسطة والشديدة بين العشرات من الأشخاص، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد فصل الشتاء، وهو ما يثير قلق الكثيرين من سهولة انتقال العدوى من شخص لآخر، لذلك يجب ممارسة بعض العادات الصحية التي تقلل من خطر التعرض لها.

نصائح للوقاية من الإنفلونزا

وكشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها cdc، عن بعض النصائح الصحية التي يجب على كل شخص اتباعها سواء كان داخل بيئة العمل أو المنزل أو أي مكان آخر، وذلك للتقليل من التعرض للإصابة بعدوى الإنفلونزا، والتي تتمثل في الآتي:

1- تجنب الاتصال الوثيق

من الضروري تجنب الاتصال الوثيق مع من يعانون من الإنفلونزا، وذلك من خلال المحافظة على إبقاء مسافة بينك وبين الآخرين.

2- البقاء في المنزل عندما تكون مريضا

إذا عانيت من الإصابة بالإنفلونزا، ابق في المنزل بعيدًا عن الذهاب للخارج وأداء العديد من المهمات عندما تكون مريضًا، إذ ستساعد هذه الخطوة في منع انتشار مرضك للآخرين.

3- تغطية الأنف والفم

غطي فمك وأنفك بمنديل عند السعال أو العطس، حيث تنتشر فيروسات الإنفلونزا بشكل رئيسي عن طريق الرذاذ الناتج عن السعال أو العطس أو الكلام مع الأشخاص المصابين.

منع انتشار الإنفلونزا في المدرسة

ولحماية طفلك من التعرض للإنفلونزا داخل المدرسة، يمكن القيام بالآتي:

1- تعرف على الخطط الموجودة في مدرسة طفلك، أو برنامج رعاية الأطفال في حالة تفشي الإنفلونزا أو حدوث مرض آخر.

2- تأكد من أن مدرسة طفلك تنظف بشكل روتيني، بما في ذلك الأدوات والأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر، وأن لديهم مخزونًا جيدًا من المناديل، والصابون، والمناشف الورقية.

3- اسأل عن كيفية فصل الطلاب والموظفين المرضى عن الآخرين ومن سيهتم بهم حتى يتمكنوا من العودة إلى المنزل، وعن سياسة الغائب للطلاب والموظفين المرضى.