طريقة عمل النودلز الآسيوية الأصلية.. «حافظي على صحة أطفالك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

النودلز الآسيوية من الأطعمة التي يحبها الأطفال بسبب مذاقها المميز الذي يغلب عليه الصوص الحار، وذلك بعد انتشارها في السنوات الأخيرة، إذ تشبه العادية لكنها تتمتع بطعم مختلف، وكذلك طريقة تحضير مختلفة.

وفي هذا التقرير يقدم مطبخ «هن» طريقة عمل النودلز الآسيوية الأصلية، والعادية بشكل صحي للأطفال على خطى الشيف حسن لكي لا تضر بصحتهم، وبمكونات موجودة في مطبخك.

طريقة عمل النودلز الآسيوية

لعمل النودلز الآسيوية، أولا عليك أن تحضري النودلز بالطعم المفضل وبعدها تحضير المقادير التالية:

3 بيضات

زيت نباتي

4 بصلات خضراء مقطعة لشرائح رقيقة

جزرة صغيرة مقشرة ومبشورة

نصف كوب من البازلاء الخضراء

كوب فلفل أحمر مفروم

2 ملعقة كبيرة من زيت السمسم

صلصة الصويا

طريقة تحضير النودلز الآسيوية

اسلقي النودلز لمدة 3 دقائق، بدون وضع أكياس الطعم عليها، ثم صفي المكرونة بعد أن تنضج وتترك جانبا لتبرد.

سخني مقلاة صغيرة وضعي فيها ملعقة كبيرة زيت، ويوضع البيض بعد خفقه في وعاء حتى النضج ويتماسك، ووضعه جانبا.

في مقلاة أخرى منفصلة سخني ملعقة صغيرة من الزيت على نار متوسطة، ويطهى البصل الأخضر، ويقلب في الزيت لمدة حوالى من 2 إلى 3 دقائق، حتى يلين وينقل البصل بعد ذلك لطبق منفصل، واتركيه جانبا، ثم ضعي ملعقة صغيرة أخرى مع طهى الجزر والبازلاء والفلفل الحلو، وقليبهم بشكل منفصل ثم ضعي كل منهم جانبا بعد الانتهاء من النضج.

امزجي ملعقتين كبيرتين من زيت السمسم مع ملعقة كبيرة من الزيت النباتى في المقلاة، وتقلى المكرونة بالزيت لمدة من 3 إلى 5 دقائق، على نار متوسطة مع التقليب، ورش صلصة الصويا على المكرونة وزيت السمسم والكمية المرغوب فيها من أكياس التوابل، مع تقليبها ثم نضيف الخضار والمكونات الأخرى مع الاستمرار في التقليب لمدة 5 دقائق، ثم تقدم ساخنة، وفقًا لموقع «pinchofyum».

طريقة عمل النودلز الصحية بطريقة الشيف حسن

بعد معرفة طريقة عمل النودلز الآسيوية، يمكن بمكونات بسيطة عمل النودلز العادية في المنزل لتكون صحية أكثر لأطفالك بالمقادير التالية:

مكرونة إسباجتي

توابل النودلز:

ملعقة كبيرة ملح

ملعقة كبيرة فلفل

ملعقة كبيرة كمون

ملعقة كبيرة بابريكا

ملعقة كبيرة كركم

ملعقة كبيرة بهارات فراخ

ملعقة كبيرة بهارات لحمة

ملعقة كبيرة بصل بودر

ملعقة كبيرة ثوم بودر

توابل الخضار:

كوب فلفل الوان

كوب بسلة وجزر

ماء مغلي

طريقة تحضير النودلز بطريقة صحية

اخلطي كل مكونات البهارات داخل بولة ماعدا بهارات الفراخ او بهارات اللحمة.

إذا كنتي ستقومي بعمل طعم الفراخ قومي بوضع بهارات الفراخ لو باللحمة قومي بوضع بهارات اللحمة.

اسلقي المكرونة الإسباجتي نصف سوا، لأن المكرونة ستكمل سواها مع باقي المكونات.

قومي بوضع ماء مغلي، ووضع ملعقة ونصف كبيرة من البهارات، وضعي النودلز بالخضار.