طريقة إعداد «الشوربة الحارقة».. «هتخليك تخس 7 كيلو من وزنك في أسبوع»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يبحث الكثيرون بشكل دائم عن أنظمة الطعام الصحية، من أجل خسارة الوزن بشكل سريع حتى لا يفقدون الشغف، ولكن هل تعلم أن هناك طبق حساء يمكن أن يساعد على تخسيس نحو 7 كيلو جرامات من الجسم، بحسب ما ذكر الدكتور محمود العفيفي أخصائي السمنة والنحافة.

ويقدم الدكتور محمود العفيفي أخصائي السمنة والنحافة نظام «الشوربة الحارقة» التي تساعد على فقدان الوزن من نحو 3 إلى 8 كيلو جرامات في الأسبوع، إذ تعمل على حرق الدهون، وهو حساء الكرنب.

كيفية عمل شوربة الكرنب لفقدان الوزن

ذكر أخصائي السمنة والنحافة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن هناك نظام غذائي صحي خاص من خلال حساء الكرنب بشكل أساسي، وطريقة عملها كالتالي:

مكونات حساء الكرنب

1 كرنب صغيرة

حزمة كرفس

حزمة بقدونس

1 بصل

1 طماطم

طريقة تحضير شوربة الكرنب لفقدان الوزن

وعن طريقة تحضير حساء الكرنب لفقدان الوزن، أشار «العفيفي» إلى وضع الكرنب والكرفس والبقدونس والبصل والطماطم على النار مع مياه، وتركها حتى الغليان لمدة 10 دقائق.

وبعد ذلك يتم تناولها خلال اليوم في الإفطار والغداء والعشاء، حيث يكون الاعتماد الكلي في الطعام على هذا الحساء، وهناك من عمل على تجربته وفقد من 3 إلى 7 كيلو جرامات في الأسبوع، بحسب وصف أخصائي السمنة والنحافة.

وحذر العفيفي أصحاب أمراض القولون من اتباع هذا النظام أو الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في تناول الكرنب لتجنب المشاكل.