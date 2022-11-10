النوبة القلبية.. عرض يظهر قبل "القاتل الصامت" بـ 10 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

النوبات القلبية هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة المفاجئة، غالبًا ما تُعرف باسم "القاتل الصامت"، وتحدث دون سابق إنذار.

ومع ذلك، تشير دراسة حديثة إلى أن حالة صحية تسمى "الذبحة الصدرية" يمكن أن تظهر قبل 10 سنوات من الإصابة بالنوبة القلبية، وفقًا لموقع "timesofindia".

- ما الذبحة الصدرية؟

هي أحد أعراض مرض الشريان التاجي، والتي غالبًا ما تتميز بالضغط أو الضيق أو الألم في الصدر.

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية (AHA)، هناك 4 أنواع من الذبحة الصدرية وهي الذبحة الصدرية المستقرة، والذبحة الصدرية غير المستقرة، والذبحة الصدرية الدقيقة، والذبحة الصدرية التشنجية أو المتغيرة.

- الدراسة؟

أفادت دراسة حديثة نُشرت في مجلة AHA أن الذبحة الصدرية يمكن أن تحدث قبل 10 سنوات من حدوث النوبة القلبية.

وكشفت النتائج أن المرضى الذين يعانون من ألم في الصدر كانوا معرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 15٪ في السنة الأولى، مع استمرار زيادة المخاطر على مدى السنوات.

ووجد أيضًا أن الأدوية الخافضة للدهون تعطى فقط لـ 30٪ من المرضى الذين يعانون من عوامل الخطر الأعلى للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفقًا للباحثين، يجب الاهتمام لأولئك الذين يعانون من ألم في الصدر غير المبرر، لتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية في المستقبل.

- ألم الصدر سبب شائع للذهاب إلى الطبيب:

يقول البروفيسور كيلفن جوردان، رئيس الدراسة وأستاذ الإحصاء الحيوي في كلية الطب بجامعة كيلي: "ألم الصدر هو سبب شائع للذهاب للطبيب المختص، وهناك العديد من الأسباب المحتملة لهذا الألم وغالبًا لا يتلقى المرضى تشخيصًا محددًا ".

وتابع: "تشير دراستنا إلى أن هؤلاء المرضى أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية في المستقبل من المرضى الذين أعطوا سببًا غير قلبي لألم الصدر".

واستكما "نحن نهدف الآن إلى تحديد العوامل المشتركة للمرضى الذين تعرضوا لأزمة قلبية، ستساعد هذه المعلومات الأطباء على تحديد المرضى الذين يعانون من ألم في الصدر غير المبرر وأكثر عرضة للخطر، حتى يمكن تقديم الأدوية لهم أو مزيد من الدعم في مرحلة مبكرة لتقليل احتمالية الإصابة بنوبة قلبية في المستقبل ".

- أكثر أعراض النوبة القلبية شيوعًا:

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، فإن بعض العلامات التحذيرية تشمل:

- عدم الراحة في الصدر.

- عدم الراحة في مناطق أخرى من الجزء العلوي من الجسم.

- ضيق في التنفس.

- غثيان.

- التعرق.

- دوار.

- القلق.

- السعال.

كيف نفرق بين آلام الصدر المصاحبة للنوبات القلبية مقابل عسر الهضم؟

أن ألم الصدر المزمن الذي يبدأ في عظم الصدر يمكن أن يكون علامة على حرقة المعدة.

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية (AHA) ، فإن معظم النوبات القلبية تتضمن شعور بعدم الراحة في وسط الصدر يستمر لأكثر من بضع دقائق، أو قد يزول ثم يعود.

يمكن أن تشعر بضغط غير مريح أو ألم.

ومع ذلك، في حين أن كلتا الحالتين يمكن أن تسبب ألمًا في الصدر، إلا أنه قد يكون من الصعب التمييز بينهما.

لذا، يجب الانتباه إلى الأعراض الأخرى المرتبطة، غالبًا ما تكون الحموضة المعوية مصحوبة بألم شديد في الصدر، أو طعم مُر أو حمضي في الفم، أو ألم يزداد سوءًا أثناء الاستلقاء أو الانحناء.

غالبًا ما تسبب النوبة القلبية ألمًا خفيفًا في الصدر مصحوبًا بألم شديد أو عدم راحة في الفك أو الرقبة أو الظهر أو الذراع أو الكتف إلى جانب ضيق التنفس.

ومع ذلك، إذا لم يكن ذلك كافيًا للتمييز بين الاثنين، عليك بتشخيص حالتك من خلال الاختبارات وفحوصات القلب.

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