أحدث إطلالات النجمات.. رانيا بفستان جريء وطقم هيفاء بـ88 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

دوما ما تعتمد نجمات الفن الملابس الأنيقة والإطلالات الجذابة التي تخطف الأنظار.

وفي التقرير أحدث إطلالات لنجمات على مواقع التواصل الاجتماعي.

رانيا يوسف بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة رانيا يوسف يوسف عدة صور لها عبر "إنستجرام"، وظهرت مرتدية فستان قصير بصيحة الوان شولدر، باللون الأبيض وعليها بعض النقاشات، وكان الفستان من ،Elisabetta Franchi، وسعره 315 يورو، أي ما يصل إلى 8 آلاف جنيه مصري.

ونسقت مع الإطلالة وشاح من الفرو باللون الأبيض مزود ببعض النقاط باللون الأسود، مع حذاء عالي وكلتش باللون الذهبي.

واعتمدت على وضع مكياجًا بسيطًا ليناسب ملامحها الجميلة، واختارت أن تترك شعرها منسدلًا على أحد الأكتاف.

أنغام وكارول سماحة بإطلالات ساحرة

ونشرت الفنانة أنغام عدة صور تجمعها مع الفنانة كارول سماحة عبر "إنستجرام"، وذلك ترويجًا للحلقة التي صورتها معها في برنامجها المعروض على قناة " دي إم سي"، ويسمي " برنامج انغام".

وظهرت الفنانة أنغام، مرتدية فستان درابية طويل، بصيحة الـ "ون شولدر"، باللون الأسفر الكناري.

واختارت أن يكون شعرها القصير من الجنب، مع مكياجًا قويًا يبرز ملامحها الجذابة.

أما الفنانة كارول سماحة، ارتدت فستان طويل باللون الأبيض الملائكي، بصيح الـ " أوف شولد" بكم كامل.

واعتمدت على مكياجًا ترابيًا بألوان النيود ليتناسب مع ملامحها الجميلة، وتركت شعرها ويفي منسدلاً على الكتفين.

هيفاء وهبي بإطلالة ساحرة

أيضا نشرت الفنانة هيفاء وهبي عدة صور لها عبر " إنستجرام"، ظهرت مرتدية بلوز شيفون باكمام منفوشة، باللون الأخضر، على بنطلون "وايد ليج" ستان بنفس اللون، من براندي "oscar de larenta"، ووصل سعرها إلى 3580 دولار، أي ما يصل إلى 88 ألف جنيه مصري.

واعتمدت على مساحيق مكياج بسيطة لتتناسب مع ملامحها الجميلة، واختارت أن تترك شعرها ويفي منسدلًا على الأكتاف.

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