طريقة عمل استاكوزا مشوية.. أفضل وصفة بتوابل مميزة لمذاق شهي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

لا يختلف أحد على سحر وجاذبية المأكولات البحرية، ويفضل الكثير تناولها كل فترة على اختلاف أنواعها من أسماك و جمبري أو كاليماري، ودائما ما تبحث ربات البيوت عن طرق جديدة ومختلفة لإعداد هذه الأطعمة، لذا نرصد فيما يلي طريقة عمل استاكوزا مشوية بمذاق مميز وشهي.

وتقدم الشيف أمينة سعيد، عبر «هن»، طريقة عمل استاكوزا مشوية بكل سهولة ومذاق شهي ومميز، نستعرضها فيما يلي.

طريقة عمل استاكوزا مشوية

- قطعة استاكوزا

- 2 لتر ماء

- ملعقة كبيرة ملح

- ملعقة صغيرة كمون

- حبة متوسطة بصل شرائح

- حبة ليمون شرائح

طريقة عمل صلصة استاكوزا مشوية

- 1/4 كوب زبدة مذابة

- 1/4 كوب عصير ليمون

- 3 فصوص ثوم مهروس

- ملعقة صغيرة كمون

- 1/4 ملعقة صغيرة جوز الطيب

- 1/2 ملعقة صغيرة ملح

- 1/2 كوب بقدونس مفروم

- 1/4 كوب بارميزان ناعم

طريقة تحضير استاكوزا مشوية

- في البداية نغسل الاستاكوزا.

- بعد ذلك نضع في الصينية، مكونات الخلطة من مياه وملح وكمون وليمون وبصل، ونتركها بضع دقائق حتى الغليان.

- المرحلة التالية هي إضافة الاستاكوزا وسلقها حتى يتغير اللون فقط، وبعد ذلك نخرجها ونتركها حتى تبرد.

طريقة تحضير صلصة الاستاكوزا المشوية

- وضع الزبدة مع عصير الليمون والثوم والكمون وجوز الطيب والبقدونس والملح، ومزج الخليط جيدا وبعد ذلك نضعه على الاستاكوزا سواء اللحم أو القشور.

- العمل على تسخين صينية الشوي ثم وضعها للطهي.

- والمرحلة الأخيرة هي وضع الاستاكوزا المشوية في طبق التقديم، ثم نثر الجبن الساخنة على باقي الصلصة.