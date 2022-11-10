أضرار الشاي الأخضر.. يسبب أمراض الكبد ويضر بالحوامل حال الإفراط في تناوله

القاهرة - سمر حسين - صحة

يصف خبراء التغذية الشاي الأخضر بأنه منجم من الفوائد، وعلى الرغم من فوائده العديدة، إلا أنه يسبب أضرار حال الإفراط في تناوله بحسب دكتورة ناتالي كوموفا، خبيرة التغذية في مؤسسة JustCBD الصحية في لندن، وتصريحات دكتور هاني جبران استشاري التغذية العلاجية، خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التليفزيونية.

رغم فوائده في رفع معدل حرق السعرات الحرارية، وكذلك محاربة الالتهابات كونه مضادا للأكسدة، إلا أن الإكثار في شرب الشاي الأخضر يسبب خطورة على الكبد وتجعله سامًا، ويمكن أن يؤدي إلى فشل الكبد. وسبب تلك الخطورة هو احتواء مستخلصات الشاي الأخضر على كمية كبيرة من الكافيين، التي إذا تراكمت في الكبد يمكن أن تؤدي إلى فشل وظائفه.

أضرار الشاي الأخضر على المرضعات

لا يجب تناول أكثر من كوبين في اليوم من الشاي الأخضر، فتناول 3 أكواب يسبب مشكلات في النوم، وهشاشة في العظام إذ يمنع العظام من امتصاص الكالسيوم اللازم لقوته، وعلى المرضعات تجنب تناول كميات كبيرة منه بشكل عام.

أضرار الشاي الأخضر على الحوامل

وكان الدكتور هاني جبران، حذر من خطورة الإفراط في تناول الشاي الأخضر إذ يؤدي إلى الإصابة بمشكلات صحية متعددة بينها تليف الكبد، وبالنسبة للحوامل والمرضعات يؤدي الإكثار منه إلى الإجهاض، كما أنه مضر بالقلب.

أضرار تناول الشاي الأخضر على الريق

كما يجب تجنب تناول الشاي الأخضر عند الاستيقاظ من النوم أو على الريق، لتجنب الإصابة بالحموضة والتهابات المعدة والأثنى عشر، بالإضافة إلى أن مكونات الشاي تسبب تآكل في مينا الأسنان وتصبح عرضة أكثر للتسوس.