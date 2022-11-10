فوائد لا تحصى لـ«عصير البقدونس».. يقي من الإصابة بالسكري ويحسن ضغط الدم

القاهرة - سمر حسين - صحة

البقدونس من الخضروات المتوفرة في المنازل وسعرها مناسب للجميع، وربما لا يعلم البعض أن تناول أو شرب عصير البقدونس يقي من أمراض كثيرة، ومفيد للصحة بدرجة كبيرة.

ووصف خبير الأعشاب حسن خليفة وآية سامي أخصائية التغذية، عصير البقدونس بـ«ملك الخضراوات»، لما يحتويه من فوائد متعددة للصحة، وهو ما نرصده في السطور التالية.

فوائد عصير البقدونس

- يخفض مستوى السكر في الدم ويقي من الإصابة بالسكري، ويقاوم الأنسولين.

- يعمل على إزالة الدهون الزائدة في الجسم.

- مضاد للالتهابات.

- يعد ملك الخضراوات لأنه يحسن صحة العظام ويعالج مشكلات المفاصل وهشاشة العظام.

- يعمل على تقوية نظام المناعة.

- يقضي على رائحة الفم الكريهة.

- مدر للبول ومطهر للمسالك البولية.

- يخلص الجسم من السموم.

- يعمل على علاج الإمساك.

- يقلل الغازات.

- طارد للبكتيريا من الجسم.

- يعد فاتح الشهية.

- يحسن عملية الهضم.

- يقي من الإصابة بالأنيميا.

- ينظم البقدونس مستوى ضغط الدم.

- مفيد للنظر ويحسن الرؤية.

- من الخضراوات الرائعة لعلاج مشكلات الشعر ويقلل من التساقط.

- يخفف آلالام الدورة الشهرية وينظمها.