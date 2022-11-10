الامارات | محمد عساف يقدم أغنية اقرأ وتحدى الأمية في الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عساف يقدم أغنية اقرأ وتحدى الأمية في الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم الفنان الفلسطيني محمد عساف أغنية اقرأ وتحدى الأمية في الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي بدورته السادسة.

ويقام الآن الحفل الختامي لتتويج بطل الدورة السادسة من "تحدي القراءة العربي"، الذي تنظمه "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"على مسرح دار الأوبرا في دبي.

برعاية وحضور صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبحضور 2000 مشارك من نجوم "التحدي" وكبار الشخصيات والمثقفين والتربويين وأولياء الأمور، يتقدمهم الطلبة المتميزون الذين وصلوا إلى النهائيات، على مستوى الدول العربية والجاليات.

"أبو" والطفل مصطفى قدورة يؤديان الأغنية الرسمية للحفل الختامي لتحدي القراءة العربي.. فيديو

بث مباشر للحفل الختامي لتتويج بطل الدورة الـ6 من "تحدي القراءة العربي"