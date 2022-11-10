الامارات | مريم امجون تشارك في الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي بقراءة بعض الجمل من كتاب "قصتي".. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن مريم امجون تشارك في الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي بقراءة بعض الجمل من كتاب "قصتي".. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الفائزة بتحدي القراءة العربي في نسخته الثالثة، مريم امجون، تشارك في الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي بقراءة بعض الجمل من كتاب "قصتي" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي تحدث فيها سموه عن سيرة والدته الشيخة لطيفة.

ويقام الآن الحفل الختامي لتتويج بطل الدورة السادسة من "تحدي القراءة العربي"، الذي تنظمه "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"على مسرح دار الأوبرا في دبي.

برعاية وحضور صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبحضور 2000 مشارك من نجوم "التحدي" وكبار الشخصيات والمثقفين والتربويين وأولياء الأمور، يتقدمهم الطلبة المتميزون الذين وصلوا إلى النهائيات، على مستوى الدول العربية والجاليات.

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