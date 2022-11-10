الامارات | بث مباشر للحفل الختامي لتتويج بطل الدورة الـ6 من "تحدي القراءة العربي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم موقع الإمارات اليوم بثاً مباشراً للحفل الختامي لتتويج بطل الدورة السادسة من "تحدي القراءة العربي"، الذي تنظمه "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وذلك برعاية وحضور صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبحضور 2000 مشارك من نجوم "التحدي" وكبار الشخصيات والمثقفين والتربويين وأولياء الأمور، يتقدمهم الطلبة المتميزون الذين وصلوا إلى النهائيات، على مستوى الدول العربية والجاليات.