السِمنة ترفع خطر الإصابة بمرض خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان إن السِمنة لا تمهد الطريق للإصابة بداء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية كالأزمات القلبية والسكتات الدماغية فحسب، بل ترفع أيضا خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان مثل سرطان المريء وسرطان الكبد وسرطان الكلى وسرطان المعدة وسرطان البنكرياس وسرطان القولون والمستقيم وسرطان الثدي وسرطان المبيض وسرطان الرحم.

وأوضحت الجمعية أنه يتم تشخيص الإصابة بالسِمنة بدءا من مؤشر كتلة جسم (BMI) يبلغ 30، مشيرة إلى محيط الخصر الأكبر من 88 لدى النساء و102 لدى الرجال يشير إلى وجود الكثير من دهون البطن.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، ينبغي العمل على إنقاص الوزن من خلال اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية، أي الإكثار من الخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة والابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة، إلى جانب المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.