أسرار تنسيق بوت فوق الركبة.. تعرفي عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أفادت مجلة “Jolie” بأن بوت فوق الركبة “Overknee Boots” يمثل نجم الموضة النسائية في شتاء 2022/2023 ليمنح المرأة إطلالة جريئة تنطق بالأنوثة والإثارة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن بوت فوق الركبة يطل هذا الموسم بكل أنواع الخامات والألوان مع ساق واسعة أو ضيقة وكعب عال أو قصير، كي تجد كل امرأة ما يناسب أسلوبها.

وأضافت “Jolie” أن تنسيق بوت فوق الركبة يحتاج إلى حس عال للبعد عن المبالغة والتكلف، موضحة أنه على سبيل المثال لا يجوز تنسيق البوت مع الملابس المصنوعة من الجلد اللامع، بينما يمكن تنسيقه مع الجلد الشامواه أو التريكو.

ولا يجوز أيضا تنسيق بوت فوق الركبة مع التنورة القصيرة للغاية، كي لا يبدو المظهر مبتذلا؛ حيث ينبغي ألا يزيد الفرق بين البوت والتنورة عن حجم كف اليد. ومن الجيد أيضا ارتداء جورب طويل مع البوت.

وبالنسبة للألوان، أوضحت “Jolie” أنه يمكن الحصول على إطلالة مناسبة للأنشطة النهارية والعمل من خلال تنسيق البوت مع ملابس ذات ألوان محايدة مثل الأسود والرمادي والبني والأزرق الداكن والأخضر الزيتوني. ولإطلالة جريئة تناسب الحفلات والمناسبات الليلية مثل الوردي والأحمر والأخضر العشبي.