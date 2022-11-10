طريقة تجفيف التين في خطوات بسيطة داخل المنزل.. «زي الجاهز»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة تجفيف التين واحدة من الوصفات التي تبحث عنها العديد من ربات البيوت؛ وذلك رغبة في حفظ هذه الفاكهة في غير موسمها، وذلك لتعدد استخداماتها في كثير من أطباق الحلوى، إلى جانب إمكانية استخدامها كمشروب، أو حتى تناولها كقطع صغيرة، نظرًا لمذاقها الشهي إلى جانب تعدد فوائدها الصحية المتعددة للجسم.

ويمكن اتباع خطوات طريقة تجفيف التين في المنزل خلال مدة زمنية قصيرة وكذلك بإمكانات بسيطة ومتوفرة، دون الحاجة إلى شرائه مجففا من الخارج.

طريقة تجفيف التين

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة»، طريقة تجفيف التين، والتي نستعرضها خلال السطور الآتية:

• المكونات

- حبات تين برشومي طازجة حسب الرغبة.

- ليمون.

- حفنة من الملح.

- ماء فاتر.

- كمية من الدقيق.

- حفنة من النشا.

• خطوات طريقة تجفيف التين

- ابدأي أولى خطوات طريقة تجفيف التين، بوضع الماء على النار حتى يغلي جيدًا، ومن ثم ضيفي إليه الليمون والملح.

- ضعي حبات التين البرشومي داخل الماء المغلي واتركيه فترة، ثم ارفعيه من الماء.

- يفرد التين في وعاء ويتم الضغط عليه برفق، ومن ثم يتم وضعه في مكان جيد للتهوية لمدة ثلث ساعة، مع التقليب الجيد على كل جانب.

طريقة عمل عصير التين المجفف

• المكونات

- كوب من الحليب.

- لتر من الماء.

- كوب من التين المجفف المنقوع.

- نصف كوب من التمر منزوع النوى.

- ملعقتان كبيرتان من العسل.

• طريقة تحضير عصير التين المجفف

- قطعي التين وحبات التمر المجفف إلى قطع صغيرة، ومن ثم انقيعهم داخل الماء الساخن لمدة تتراوح من 30 لـ 60 دقيقة.

- في الخطوة التالية ضعي كل من التين والتمر داخل الخلاط الكهربي مع العسل والحليب وامزجيهم جيدًا.

- ضعي عصير التين المجفف في الثلاجة حتى يبرد ويقدم في أكواب.