5 أنشطة صديقة للبيئة يمكنك ممارستها بالمنزل.. منها تربية النحل وزراعة الأشجار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع الاهتمام بالحفاظ على البيئة وما يخص متغيراتها المناخية التي تؤرق العالم، اتجه البعض إلى البحث عن كل ما يحقق سبل مراعاتها في خطوات بسيطة يتمكن كل فرد من تطبيقها، بخاصة داخل المنزل.

وحسب ما نقل موقع impactful العالمي، يمكن القيام ببعض الأنشطة البيئية البسيطة داخل المنزل، التي تعزز من انتشار العادات الصحية.

زرع الأشجار أو الحدائق الصغيرة

يمكنك زرع المساحات الخضراء صغيرة كانت أم كبيرة في أي مساحة داخل منزلك أو خارجه، بدءًا من استخدام أواني الزرع الفخرية أو الخزفية على المنافذ أو داخل الشرفات، أو زراعة بستان أو حديقة صغيرة أمام البيت.

تربية النحل

يعد النحل مهمًا للغاية للنظام البيئي ومسؤول عن أكثر من 80% من نشاط تلقيح النباتات في العالم، وعند محاولة تربيته سيقوم النحل بتلقيح المناطق التي يسافرون إليها لجمع الرحيق، ما يحفز نمو نباتات جديدة ويؤدي إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية بشكل عام.

صناعة صناديق السماد

ساعد في تقليل هدر الطعام باستخدام بقاياه لصنع السماد الطبيعي لزراعة بعض النباتات في المساحات سواء داخل منزلك أو خارجه، إذ يمكنك استخدامه في حديقتك بدلاً من وضع الأسمدة الكيماوية السيئة التي لا تفيدك وتضر البيئة.

إعادة التدوير المنزلي

ضع في اعتبارك استخدام حاوية لجمع القمامة النظيفة لإعادة تدويرها أو استخدامها في المشروعات الحرفية، بما في ذلك الإلكترونيات القديمة أو النفايات الإلكترونية.

طهي المزيد من الأطباق النباتية

إن إضافة وجبة نباتية واحدة أو وجبتين إلى قائمتك الأسبوعية، هي طريقة رائعة لمساعدة البيئة لأنك تشارك في صنع سلسلة غذائية أكثر استدامة، نظرا لأنها تتطلب موارد أقل بكثير لزراعتها وتزويدها بالفواكه والخضروات مقارنة بتربية الحيوانات من أجل منتجات الألبان واللحوم.