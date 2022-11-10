طرق لرسم النمش على البشرة بسهولة.. «منها الحناء وقلم الكحل»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يعتبر النمش من علامات الجمال التي أصبحت الفتيات مؤخرًا يحرصن على اكتساب تلك العلامة الطبيعية بأدوات المكياج؛ لكن معظم الطرق قد لا تنجح أحيانًا لذلك يتجه رواد الموضة والمكياج لرسمه بشكل أكثر أمانًا باستخدام الحناء، بالإضافة إلى أدوات أخرى منها قلم النمش الذي يشبه قلم الآيلاينر، وبطريقة أخرى نستعرض طرق لرسم النمش على البشرة بسهولة وفقًا لموقع «pyrdie» في السطور التالية.

طرق لرسم النمش على البشرة بسهولة

أولى الطرق لرسم النمش على البشرة بسهولة هو قلم النمش نفسه، تعتبر أقلام النمش أفضل طريقة لرسم نمش زائف، وقد صنعت علامات الموضة أقلام النمش المصممة بشكل يشبه الطبيعي وبدرجات مختلفة لجميع ألوان البشرة.

أما لاستخدام الأقلام بشكل صحيح، كل ما عليك فعله هو غمس الفرشاة في المنتج وتطبيق النمش برفق على الوجه لتشبه الكتلة الطبيعية، ثم اضغطي الفرشاة برفق على الجلد حتى تحصل على ما يكفي من النمش الملائم لوجهك.

طريقة الكحل المقاوم للماء

الطريقة الثانية لرسم النمش على البشرة بسهولة هي طريقة الكحل المقاوم للماء، إذا كنت بحاجة إلى رسم النمش بطريقة طبيعية ولديك كحل مقاوم للماء سواء كان سائل أو قلم رصاص بلون بني ناعم أو بني غامق، يمكنك استخدامه كأداة لإنشاء نمش صناعي، بسبب التركيبات المقاومة للماء من المهم أن تضع في اعتبارك أنه بمجرد وضعها على الجلد، يصعب إزالتها، لذا فإن الدقة هي المفتاح مع قلم الرصاص للتأكد من عدم وجود نقاط إضافية او كبيرة، واستخدميه برفق.

طريقة رسم النمش بالحناء

طريقة رسم النمش بالحناء، قبل أن تبدئي تأكدي من أن بشرتك نظيفة تماماً وخالية من بقايا المكياج، ثم ضعي على وجهك زيت الأرجان أو أي زيت تفضلينه وترين أنه مناسب لبشرتك.

- أحضري قرطاس حناء بلون بني محمر واثقبيه من الأسفل بحيث يكون هناك مكان لخروج الحنة، ثم اضغطي على القرطاس ووزعي نقاط الحنة على وجهك أو في الأماكن التي ترغبين في وجود نمش بها.

- احرصي على أن تكون النقاط في منقطة في الخدين والأنف، ثم اتركي نقاط الحنة على وجهك لمدة 20 دقيقة، وبعدها أزيلي نقاط الحنة واغسلي وجهك جيداً.

- ستلاحظين أن الحناء تركت نقاطاً بنية فاتحة على بشرتك ومنحتك مظهر النمش المرغوب فيه، واعلمي أنه من الممكن أن تصبح نقاط الحنة أغمق قليلاً في اليوم التالي، وهذا أمر طبيعي ولن يفسد مظهرك.

- يمكن استخدام حنة الرسم البنية في تطبيق النمش الاصطناعي على بشرتك بعد تنظيفها جيداً من الشوائب وبقايا المكياج، وذلك باستخدام أعواد تنظيف الأذن أو أعواد الأسنان، إذ يتمُّ غمس العيدان في الحنة ذات اللون البني الغامق أو الفاتح على حسب رغبتك ووفقاً للّون المناسب لدرجة لون بشرتك.