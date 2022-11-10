طريقة عمل البانية والبفتيك والحمام الكداب دون تكلفة عالية.. «وفري فلوسك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تلجأ العديد من الأمهات وربات المنازل للبحث عن أفضل الأطعمة دون تكلفة عالية، خاصة مع تباين أسعار المنتجات من بعض التجار، لذا يحاول الكثير منهن تحضير الأكلات الكذابة، التي لا تحتاج إلى سعر عالٍ، ولا يدخل فيها اللحوم.

وإليكٍ عدة وصفات من الأكلات الكدابة حسب طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

1- الحمام الكداب

- المقادير:

أوراك الدجاج المخلية

كوب أرز منقوع

2 بصلة مفرومة

ملعقة حبهان مطحون

ملح

فلفل أسود

رشة من جوزة الطيب

ملعقة من الزيت

كوب من أرز

حبهان

بصلة مبشورة

ورق لورا

فلفل أسود

ملح

ملعقة من الزبدة

صلصة طماطم

- طريقة تحضير الحمام الكداب

اغسلي الأوراك جيدًا بالماء والملح.

تبلي الأوراك بالفلفل الأسود والملح.

شوحي البصل في الزبدة، على نار متوسطة.

ضيفي الأرز للخليط، ثم تبليه بالفلفل الأسود والملح، ومن ثم ارفعيه من على النار.

قومي بحشو أوراك الدجاج بالأرز، ثم اغلقيها بخلة الأسنان.

لفيه بورق من الألونيوم.

ضعي الماء على النار وضيفي إليه رشة ملح وورق لورا.

اسلقس أوراق الدجاج في الماء بعد أن يغلي، واتركيها لمدة 20 دقيقة.

ادهنيها بالزيت وصلصة الطماطم.

ضعيها في الفرن حتى تنضج تمامًا حتى تصبح باللون الذهبي.

2- البفتيك الكداب

المقادير:

نصف كيلو لحمة مفرومة

بصل مبشور

نصف كوب بقسماط

2 بيضة

قرفة ناعمة

زنجبيل بودرة

بودرة ثوم

بودرة بصل

بابريكا

ملح

فلفل أسود

دقيق للتغليف

بقسماط للتغليف

زيت للقلي

طريقة عمل البفتيك الكداب

في وعاء عميق، اخلطي اللحمة المفرومة مع البصل والبابريكا والبقسماط والبيضة والملح والفلفل والقرفة والزنجبيل والبصل والثوم البودرة.

شكلي الخليط على شكل أقراص.

غلفي الأقراص بالدقيق ثم بالبيضة مع إضافة الملح والفلفل وبالآخر البقسماط.

اقلي البفتيك الكداب في الزيت حتى تمام النضج.

3- البانيه الكداب

المقادير:

بطاطس مسلوقة

حمص مسلوق

بصل مبشور

ملح

فلفل أسود

بودرة ثوم

بودرة بصل

بابريكا

جبنة رومى

زيت للقلى

جبنة موتزاريلا

دقيق

بقسماط

طريقة عمل البانيه الكذاب

اهرسي البطاطس، واخلطيها مع الحمص والبصل والملح والفلفل وبودرة الثوم وبودرة البصل والبابريكا في الكبة.

شكلي الخليط على شكل البانيه.

ضعي البانيه الكداب في البيض وبعد ذلك الدقيق.

يوضع بالبقسماط والجبن.

اقلي البانيه الكداب داخل زيت غزير.