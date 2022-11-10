الأبراج الفلكية عند المصريين القدماء.. «اعرف برجك اسمه إيه لو كنت عايش أيام الفراعنة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ربما يثير فضول الكثير من الأشخاص معرفة ما هي أبراج القدماء المصريين، والصفات التي تميز كل برج، وربطها بشهرهم الميلادي حاليا وهذا ما نرصده في السطور التالية بحسب عبير فؤاد خبيرة الأبراج.

وشرحت عبير فؤاد خبيرة الأبراج عبر «هن»، أنه كان لدى القدماء المصريين 12 برجا فلكيا بأسماء متميزة ومرتبطة بهذه العصر وكان البرج الواحد لا يقتصر على شهر واحد إذ أن الأشهر كانت مكررة في عدد من الأبراج طوال السنة أي أن من الممكن أن يظهر البرج في أكثر من شهر.

الأبراج الفلكية لدى الفراعنة

برج آمون رع

يرمز عند القدماء المصريين إلى آله خفي خالق الشمس ومواليد برج آمون رع من 8 إلى 21 يناير، ومن 1 إلى 11 فبراير، ومن صفات أصحاب هذا البرج الشجاعة والقدرة على الإلهام.

برج موت

يرمز عند الفراعنة إلى الآلهة الأم أي الحماية، ومواليد برج موت، من 22 إلى 31 يناير، ومن 8 إلى 22 سبتمبر، من صفاتهم أنهم يرغبون في الظهور بأفضل المظاهر ولكنهم يتسمون بالخجل.

برج هابي

يرمز إلى آله النيل وهو جالب السعادة، ومواليد برج هابي من 1 إلى 7 يناير، ومن 19 إلى 28 يونيو، ومن 1 إلى 7 سبتمبر، ومن 18 إلى 26 نوفمبر.

برج جب

أصحاب برج جب من مواليد 12 إلى 29 فبراير، ومن 20 إلى 31 أغسطس، ومن صفاتهم الطيبة والعاطفة ويتمتعون والاهتمام بالآخرين، ولكنهم أيضا يفضلون الانطواء والاستمتاع بقضاء أوقات بمفردهم.

برج أوزوريس

هو برج الأشخاص مواليد الفترة من 1 إلى 10 مارس، ومن 27 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، لديهم جانبان متناقضان تمامًا في شخصيتهم.

برج إيزيس

أصحاب برج إيزيس من مواليد 11 إلى 31 مارس، ومن 18 إلى 29 أكتوبر، ومن 19 إلى 31 ديسمبر، وهم أشخاص واضحو ولديهم اكتفاء ذاتي.

برج تحوت

أصحاب برج تحوت من مواليد 1 إلى 19 أبريل، ومن 8 إلى 17 نوفمبر، ويتصفون بالابداع والساذجة والذكاء والحكمة.

برج حورس

أصحاب برج حورس من مواليد 20 أبريل إلى 7 مايو، ومن 12 إلى 19 أغسطس، ومن صفاتهم الشجاعة ومؤثريين ومغامرون ولديهم حماس وجاذبية.

برج أنوبيس

أصحاب برج أنوبيس من مواليد 8 إلى 27 مايو، ومن 29 يونيو إلى 13 يوليو، يتصفون بالصراحة والإحساس والشغف والإبداع.

برج ست

أصحاب برج ست من مواليد 28 مايو إلى 18 يونيو، ومن 28 سبتمبر إلى 2 أكتوبر، ومن الصفات الشخص أنه مغامر واجتماعي.

برج باستيت

صاحب برج باستيت من مواليد من 14 إلى 28 يوليو، ومن 23 إلى 27 سبتمبر، وهو هادئ ويشعر بحنين للماضي.

برج سخمت

صاحب برج سخمت من مواليد 29 يوليو إلى 11 أغسطس، و30 أكتوبر إلى 7 نوفمبر، وهو جذاب وصادق، بحسب خبيرة الأبراج.