الامارات | أميركية تفوز بجائزتي يانصيب في يوم واحد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كان الحظ في رفيق امرأة من نيوارك في ولاية نيوجيرسي الأميركية بعد فوزها بجائزتي يانصيب في يوم واحد.

ففي 20 أكتوبر شعرت المرأة البالغة من العمر 70 عامًا، والتي لم يكشف عن هويتها بحسب رغبتها، بالسعادة عندما علمت بفوزها بجائزة قدرها 100,000 دولار.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن Delaware Lottery، قررت المرأة في ذلك اليوم اختبار حظها مرة أخرى وهي في طريقها إلى المنزل، واشترت ثلاث تذاكر من متجر صغير.

ليبتسم الحظ لها وتفوز إحدى تلك التذاكر بالجائزة الأولى بقيمة 300 ألف دولار.

قالت المرأة "صديقتي المفضلة كانت أول شخص أخبرته عن فوزي بجائزة 100000 دولار، وقد جاءت معي لاستلامها".

وأضافت "عندما خدشت التذكرة التي اشتريها والفائزة بقيمة 300 ألف دولار في وقت لاحق من اليوم، جلسنا هناك مذهولين. كان جنونًا مطلقًا".

سرعان ما عادت المرأة وصديقتها إلى مقر اليانصيب للمطالبة بالجائزة الكبرى بمبلغ 300 ألف دولار، مما جعل إجمالي مكاسبها لليوم 400 ألف دولار.

كشفت المرأة السبعينية أنها كانت تلعب لعبة Delaware Lottery منذ سبع سنوات وكان هذا أكبر فوز لها منذ أن بدأت اللعب.

وتخطط لوضع معظم أموال الجائزة في صندوق التقاعد الخاص بها.

وعندما سُئلت عما إذا كان هناك أي شيء آخر تريد مشاركته بشأن فوزها، قالت المرأة أنها " فقط (تحب) خدش تذاكر اللعبة الفورية".

وللحديث عن حظها بالأرقام، فإن متوسط ​​احتمالات الفوز بجائزة اللعبة الفورية التي تبلغ قيمتها 100,000 دولار هي 1 في 120,000 بينما متوسط ​​احتمالات الفوز بالجائزة الكبرى البالغة 300,000 دولار في لعبة "Serious Money" هي 1 في 150,000 وفقًا لـ Delaware Lottery.