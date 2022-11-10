رئة نظيفة من أم الدنيا للعالم.. مبادرات السيدات للوعي البيئي: «اكتفاء ذاتي بإيدينا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من قلب أم الدنيا، اجتمع رؤوساء العالم لمناقشة تداعيات التغير المناخي، تاريخ جديد تكتبه البلاد لأمر يهدد العالم أجمع، التغير المناخي الذي يبدأ بالوعي البيئي أولًا، فلا يمكن تغير العالم سوى بالشعوب، العديد من المبادرات الشخصية والجماعية التي تهدف للوعي البيئي ونشر فكرة التحضر للأخضر، بات المصريون ينتهجونها الفترات الأخيرة في محاولات ملموسة لتصحيح تلك الأوضاع.

السيدات الأكثر تضررًا وأول المُصلحين

دومًا ما تبدأ النبتة من الأشخاص أنفسهم، في محاولات منهم للتغير للأفضل، وربما اتجاه السيدات للإصلاح، أمر عالمي ينتهجنه حول العالم، فبحسب ما توصلت إليه الدراسات العالمية، فالنساء الأكثر عرضة لمواجهة التمييز بمعدل أكبر وفقًا لما نشرته «دويتش فيليه»، وعلى الرغم من هذا لم يتوقف دورهن في التصدي للمخاطر كضحايا تغير المناخ، بل يشاركن أيضًا في الحركات الاحتجاجية المدافعة عن البيئة، وفقًا لما صرح به مينال باثاك، أحد العلماء البارزين في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

اقرأ أيضًا: هن الأكثر ضعفا.. كيف يمكن تحسين تكيف المرأة مع تغير المناخ؟

من العالم لـ«أم الدنيا».. ستات مصر في المقدمة

ومن العالم إلى مصر «أم الدنيا» انتهجت العديد من سيدات مصر بمحافظاتها كافة من شرقها لجنوبها، مسار مبادرات الوعي البيئي، إذ تطوعن بمبادرة «سطح أخضر» التي تهدف إلى زراعة الأسطح، وتحويل تلك المساحات لساحة خضراء تنبض بالحياة.

اقرأ أيضًا: لماذا تدفع المرأة ضريبة التغير المناخي؟.. كوارث تعصف بحياتهن

السيدات المتطوعات أولًا

كثافة كبيرة من المتطوعات من السيدات منذ 2019 وحتى وقتنا هذا، وفقًا لما ذكره، المهندس أحمد جابر صيام، مسؤول ملف الجامعة الخضراء بجامعة الأزهر، مؤسس مبادرة «سطح أخضر»، فعدد الأيادي الناعمة بالمبادرة لا يستهان به، مُقدمات على تلك المبادرة على مدار 3 سنوات، دون تردد أو جدال: «المبادرة فيها الكثير من السيدات لأنهن الأكثر اهتماما بزراعة المنازل والأسطح، غير أنهم بالفعل قادرين على التنفيذ ومساعدة الغير».

هدف سامي للمبادرة، هو تقديم ورش تدريبية مجانية على أرض الواقع للسيدات وربات المنازل، حتى يحصلن على سطح أخضر بأيديهن، فضلًا عن تقديم العديد من الورش التدريبية عبر الإنترنت، بحسب ما ذكره «صيام» لـ«هن»: «مئات السيدات في كل محافظة بالفعل تطوعن للتعلم بالمبادرات، بنعمل للي في الأماكن البعيدة عننا ورش مجانية أون لاين، وورش فعلية على أرض الواقع لسيدات العاصمة، عشان نعلمهم زراعة الأسطح من خلال تقديم نموذج مصغر من المبادرة في كل مكان».

سنوات طويلة شهدت نجاح الحصاد بأيديهن: «خلال الثلاث سنوات الماضية ستات كتير بالفعل تحول زراعة الأسطح لهن كهواية إلى وسيلة للاكتفاء الذاتي، بيزرعوه خضروات وفواكه، وياكلوا من خيره كمان»، بحسب مؤسس مبادرة «سطح أخضر».