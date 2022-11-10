الامارات | سرب طيور يعطل رحلة للخطوط اليمنية لـ 5 ساعات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت شركة الخطوط الجوية اليمنية: إن رحلة تابعة لها إلى العاصمة الأردنية، عمّان، تأخرت في الإقلاع لساعات، أمس، بسبب دخول سرب من الطيور في أحد محركات الطائرة أثناء استعداداها للإقلاع من مطار عدن.

وذكرت الشركة في بيان، أن الحادث وقع أثناء تحرك الطائرة في مطار عدن، استعداداً للإقلاع إلى مطار صنعاء، ومنه إلى مطار الملكة علياء بالأردن؛ حيث دخل سرب من الطيور المهاجرة في المحرك الأيسر، ما أدى إلى إلغاء عملية الإقلاع.

وأضافت أن عملية إصلاح الضرر استغرقت خمس ساعات؛ حيث أقلعت الطائرة بعد ذلك من عدن إلى صنعاء الساعة الثانية ظهراً، وانطلقت بعد ذلك متجهة إلى الأردن في الرابعة عصراً.