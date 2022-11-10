لا ترمي هذه البطارية في القمامة.. قد تشتغل وتحرق المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت وكالة البيئة الاتحادية من التخلص من بطارية الدراجة الكهربائية ضمن القمامة المنزلية، معللة ذلك بأن البطارية قد تشتعل وتتسبب في نشوب حريق. لذا ينبغي التخلص منها بتسليمها إلى المراكز والمستودعات المخصصة لهذا الغرض.

وأضافت الوكالة الألمانية أن الدراجة الكهربائية بأكملها لا يجوز التخلص منها ضمن القمامة المنزلية، وإنما لدى المراكز المخصصة لذلك، مشيرة إلى أن الدراجة الكهربائية ذات الدعم الكهربائي حتى 25 كلم/س تندرج ضمن الأجهزة الكهربائية، علما بأن الدراجة الكهربائية تحتوي على العديد من العناصر، التي يمكن إعادة تدويرها مثل الفولاذ والألومنيوم والنيكل والكوبالت والنحاس.