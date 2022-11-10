احذر.. عوامل ترفع خطر الإصابة بتصلب الشرايين

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن تصلب الشرايين يحدث نتيجة لوجود ترسبات كلسية على جدران الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تضيقها، ومن ثم يرتفع خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وأوضحت المؤسسة أن عوامل الخطورة، التي ترفع خطر الإصابة بتصلب الشرايين، تتمثل في ارتفاع ضغط الدم وداء السكري وارتفاع الكوليسترول والسِمنة والتدخين وشرب الخمر، بالإضافة إلى التقدم في العمر والعامل الوراثي.

وأضافت المؤسسة أنه يمكن تجنب الإصابة بتصلب الشرايين من خلال اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية، أي تناول الأطعمة، التي تحسن خصائص سريان الدم وتحد من الترسبات الكلسية على جدران الأوعية الدموية، مثل الأسماك (السلمون والماكريل والرنجة) والزيوت النباتية (زيت الزيتون وزيت الجوز وزيت بذور اللفت وزيت بذور الكتان وزيت جنين القمح)، ومنتجات الحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات، مع مراعاة تناول الخضروات والفواكه بمعدل 5 حصص يوميا (حصتين فواكه وثلاث حصص خضروات)، لا سيما البصل والثوم لاحتوائها على مركبات كبريتية ذات تأثير إيجابي على تخثر الدم.

وإلى جانب التغذية الصحية، ينبغي أيضا المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، إلى جانب الإقلاع عن التدخين والخمر.