مانيكير الزيت الساخن.. طوق إنقاذ الأظافر المجهدة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة “Jolie” أن مانيكير الزيت الساخن “Hot Oil Manicure” يعد بمثابة طوق الإنقاذ للأظافر المجهدة، التي تعاني من الجفاف والتشقق.

وأوضحت المجلة المعنية بالجمال والموضة أن مانيكير الزيت الساخن يعمل على تحفيز سريان الدم وترطيب الأظافر، مما يعزز نمو الأظافر ويمنحها ملمسا مخمليا ينطق بالرقة والأنوثة.

وأضافت “Jolie” أن حمام الزيت الساخن عبارة عن مزيج من الزيوت الغنية بمواد الترطيب مثل زيت اللوز وزيت الزيتون وزيت الجوجوبا وزيت جوز الهند؛ حيث يتم تسخين هذه الزيوت بمعدل ملعقة طعام من كل زيت في وعاء على درجة حرارة تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية، وبعد ذلك يمكن إضافة كبسولة من فيتامين E.

وبعد ذلك، يتم وضع الأظافر في حمام الزيت لعدة دقائق، ثم ارتداء قفازات طوال الليل لترك المزيج يؤتي مفعوله المرجو.