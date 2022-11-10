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3 نصائح لمعالجة الشعر «الهايش».. «بلاش تغسليه كل يوم»

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الشعر المتطاير - تعبيرية

الشعر المتطاير «الهايش» مشكلة تواجهها العديد من الفتيات والسيدات، وهو ما قد يشعرهن بالانزعاج الشديد، خاصةً عند تصفيف الشعر استعدادًا للخروج في المناسبات المهمة والمختلفة، لذلك عادة يتم البحث عن أبسط الوسائل والطرق التي تساعدهن على التخلص من هذا الأمر.

ونقلًا عن ما ذكر موقع healthline العالمي المعني بشؤون الصحة العامة، توجد العديد من الطرق البسيطة التي تساهم في التخلص من الشعر المتطاير، والتي تتمثل في:

استخدام الشامبو المناسب 

أفضل طريقة للتخلص من الشعر المتطاير هي استخدام منتجات الشعر المناسبة لنوع شعرك، فقط ابحثي عن أنواع الشامبو والبلسم التي تعتمد على حفظ الرطوبة والمنتجات التي تساعد في علاج التجعد، حيث سيؤدي تقليل كمية الحرارة والاحتكاك التي تتعرض لها ألياف شعرك إلى التخلص من التجعد أيضًا.

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تجفيف الشعر جيدا 

تأكدي من تجفيف شعرك باستخدام مجفف شعر مناسب أو منشفة مصممة من خامات عالية الجودة، كما يساعد استخدام الماء البارد على شعرك في التخلص من التطاير أيضًا.

تجنبي غسل شعرك كل يوم

على الرغم من أن غسل شعرك ينظف فروة رأسك، إلا أنه قد يجفف شعرك بشكل مفرط ويؤدي إلى سهولة تطايره، فقط اهدفي إلى غسل شعرك مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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