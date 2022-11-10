المكياج الصديق للبيئة.. خفيف على البشرة ولا تدخل في صناعته مشتقات حيوانية

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

من أجل بيئة خالية من التلوث لمواجهة التغيرات المناخية، يبدأ الكثيرون حول العالم في الاتجاه نحو استخدام مواد صديقة للبيئة، وإعادة التدوير من أجل الحفاظ على المناخ، ولم يقف الأمر عند زراعة الأسطح والمساحات الخالية، أو حتى استخدام مواد صديقة للبيئة يمكن إعادة تدويرها والحد من التلوث، ولكن أيضًا بدأت العديد من الفتيات تبحث عن مكياج نباتي صديق للبيئة.

ما هو المكياج العضوي صديق البيئة؟

وفقًا لما ذكرته نور العزاوي مدونة المكياج العراقية الشهيرة، في أحد اللقاءات الإعلامية، فالمكياج النباتي هو الذي لا يحتوي على أي منتجات حيوانية أو مواد مشتقة لكنه يصنع من المواد الطبيعية والنباتية أمثال زهرة البابونج وزبدة الشيا، وشمع العسل.

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ولا يتم استخدام المكياج العضوي من أي مكونات مشتقة من الحيوانات أو حتى تم اختبارها على الحيوانات، كالمستحضرات الشهيرة التي تُختبر على الأرانب.

لماذا الاتجاة نحو المكياج العضوي صديق البيئة؟

بحسب موقع موقع «boldsky» الهندي، المعني بالصحة والتجميل، هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تتجهي للمكياج العضوي، وهي:

- مستحضرات خفيفة ولطيفة جدًا على الجلد، إذ تحتوي على مكونات طبيعية، تجعلها مثالية حتى لأصحاب البشرة الحساسة.

- منتجات صديقة للبيئة، مصنوعة من المواد العضوية والنباتية، خالية من الجلوتين.

- المنتجات قابلة لإعادة التدوير والتحلل البيولوجي.

- منتجات لا تستخدم مشتقات حيوانية.

- تأتي العديد من هذه المنتجات في عبوات زجاجية.

- منتجات خالية من الزيوت النباتية الضارة مثل زيت النخيل.

- تُصنع من الزيوت العضوية والزبدة فقط، وعلى رأسها زبدة الكاكاو وزبدة بذور المانجو وزيت جوز الهند