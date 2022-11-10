توقعات الأبراج وحظك اليوم:10-11: نصيحة لهذا البرج.. وتحذير لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم، مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".
برج الحمل يحصل على ترقية:
عاطفياً: أنت بحاجة لعشاء رومانسي يجمعك بالشريك لتهدئة الأمور المتوترة.
مهنياً: ترقية طريقها إليك، تجني ثمرة اجتهادك.
مالياً: مكافأة مالية وتقدير من زملائك ومديرك في العمل.
برج الثور: تحسن مادي في الطريق إليك
عاطفياً: أصحاب برج الثور يسيطر عليهم طاقة حب كبيرة اليوم، شريك حياتك ينتظر منك مفاجآتك السعيدة.
مهنياً: دعك من بعض الحماقات التي تحدث حولك. ركز فيما تعمل ولا تشتت انتباهك.
مالياً: تتحسن أمور المادية يوما بعد يوم، كن حذرا فيما سيأتي بعد.
برج الجوزاء: عقبات في العمل وخطط مؤجلة
عاطفياً: عزيزي الجوزاء، قد تلتقي صديقا أو حبيبا كنت تنتظره منذ زمن.. تفاءل.
مهنياً: ربما تواجه بعض العقبات في العمل، تعامل معها بكل حكمة.
مالياً: لديك خطط مؤجلة، حان الوقت لإنجازها كما يمكنك الاستعانة بزملائك.
برج السرطان: توتر مع الشريك
عاطفياً: تشعر ببعض التوتر مع الشريك، تعامل مع الأمر بحكمة ودعك من عواطف برج السرطان.
مهنياً: لا تترد في طلب المساعدة من زملائك، روح التعاون قد تكون أساس للنجاح.
مالياً: عليك التركيز في عملك لتحقيق ما تريده وزيادة دخلك.
برج الأسد: مكافأة وتقدير في العمل
عاطفياً: الشريك ينتظر منك الكثير، مفاجأة سارة قد تزيل الخلافات.
مهنياً: أصحاب برج الأسد، فكر خارج الصندوق لتحقيق أهدافك العملية.
مالياً: تنتظر مكافأة تقديرا لعملك، قد تكون مالية أو معنوية.
برج العذراء: حكم عقلك في أمورك المالية
عاطفياً: عزيزي برج العذراء، اليوم مناسب للتنزه مع الأهل والأقارب وتحقيق دفء أسري.
مهنياً: تنمية مهاراتك وتطويرها أمر هام للحصول على فرصة عمل أفضل.
ماليا: تشعر بعدم الرضى عن دخلك وتسعى لزيادته، فكر بحكمة حتى لا تخسر ما في يدك.
برج الميزان: ضغط وتوتر في العمل ومراجعة حسابات
عاطفياً: اليوم ليس يومك يا برج الميزان، اجلس بالمنزل وشاهد فيلمك المفضل واستمتع بعيدا عن صخب الحياة خارجيا.
مهنياً: تشعر بضغط في العمل يصيبك بالتوتر، اهدأ لتتمكن من إنجازه على أكمل وجه.
مالياً: أنت بحاجة لمراجعة حساباتك ومصروفاتك الفترة الحالية.
برج العقرب: طاقة حب ومشاعر إيجابية
عاطفياً: طاقة حب تسيطر عليك تجاه الشريك، عبر عن مشاعرك ولا تتردد.
مهنياً: أصحاب برج العقرب، أنت بحاجة لأخذ قسط من الراحة.
مالياً: كن حذرا فأنت كثير الإنفاق على ما لا تحتاجه.
برج القوس: طالب بحقكك ولا تتردد
عاطفياً: برج القوس، صعوبات تمر عليك مع الشريك، تجازوها بحكمة وعقل.
مهنياً: دماغك مزدحم بالأفكار، رتبها واعرضها على مديرك بثقة ولا تتردد.
مالياً: طالب بمستحقاتك المالية في عملك، هذا حقك.
برج الجدي: فراغ عاطفي وتحسن مادي
عاطفياً: تشعر بفراغ عاطفي، اندمج في عائلتك واشعر بالحب بينهم.
مهنياً: أحلامك قد تتحول لواقع، اسعى واجتهد ودع التردد جانبا.
مالياً: بشرى لأصحاب برج الجدي، لديك تحسن على الصعيد المادي، ولكن احذر التبذير.
برج الدلو: احذر غدر الشريك
عاطفياً: تشعر بالغدر من الشريك، لا تتخذ قرار قبل أن تتأكد.
مهنياً: يصيبك الإجهاد عزيزي الدلو، اطلب إجازة واستمتع وانطلق بعيدا عن العمل.
مالياً: لتحسين وضعك المادي ابحث عن فرصة عمل أخرى مناسبة لإمكانياتك.
برج الحوت: أموال في طريقها إليك
عاطفياً: احذر تفاقم الخلافات مع الشريك عزيزي برج الحوت.
مهنياً: لا تجعل المشاجرات تؤثر على تركيزك في العمل.
مالياً: حان الوقت للبدء في مشروع جديد، لكسب المزيد من الأموال.