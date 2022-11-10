توقعات الأبراج وحظك اليوم:10-11: نصيحة لهذا البرج.. وتحذير لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم، مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

برج الحمل يحصل على ترقية:

عاطفياً: أنت بحاجة لعشاء رومانسي يجمعك بالشريك لتهدئة الأمور المتوترة.

مهنياً: ترقية طريقها إليك، تجني ثمرة اجتهادك.

مالياً: مكافأة مالية وتقدير من زملائك ومديرك في العمل.

برج الثور: تحسن مادي في الطريق إليك

عاطفياً: أصحاب برج الثور يسيطر عليهم طاقة حب كبيرة اليوم، شريك حياتك ينتظر منك مفاجآتك السعيدة.

مهنياً: دعك من بعض الحماقات التي تحدث حولك. ركز فيما تعمل ولا تشتت انتباهك.

مالياً: تتحسن أمور المادية يوما بعد يوم، كن حذرا فيما سيأتي بعد.

برج الجوزاء: عقبات في العمل وخطط مؤجلة

عاطفياً: عزيزي الجوزاء، قد تلتقي صديقا أو حبيبا كنت تنتظره منذ زمن.. تفاءل.

مهنياً: ربما تواجه بعض العقبات في العمل، تعامل معها بكل حكمة.

مالياً: لديك خطط مؤجلة، حان الوقت لإنجازها كما يمكنك الاستعانة بزملائك.

برج السرطان: توتر مع الشريك

عاطفياً: تشعر ببعض التوتر مع الشريك، تعامل مع الأمر بحكمة ودعك من عواطف برج السرطان.

مهنياً: لا تترد في طلب المساعدة من زملائك، روح التعاون قد تكون أساس للنجاح.

مالياً: عليك التركيز في عملك لتحقيق ما تريده وزيادة دخلك.

برج الأسد: مكافأة وتقدير في العمل

عاطفياً: الشريك ينتظر منك الكثير، مفاجأة سارة قد تزيل الخلافات.

مهنياً: أصحاب برج الأسد، فكر خارج الصندوق لتحقيق أهدافك العملية.

مالياً: تنتظر مكافأة تقديرا لعملك، قد تكون مالية أو معنوية.

برج العذراء: حكم عقلك في أمورك المالية

عاطفياً: عزيزي برج العذراء، اليوم مناسب للتنزه مع الأهل والأقارب وتحقيق دفء أسري.

مهنياً: تنمية مهاراتك وتطويرها أمر هام للحصول على فرصة عمل أفضل.

ماليا: تشعر بعدم الرضى عن دخلك وتسعى لزيادته، فكر بحكمة حتى لا تخسر ما في يدك.

برج الميزان: ضغط وتوتر في العمل ومراجعة حسابات

عاطفياً: اليوم ليس يومك يا برج الميزان، اجلس بالمنزل وشاهد فيلمك المفضل واستمتع بعيدا عن صخب الحياة خارجيا.

مهنياً: تشعر بضغط في العمل يصيبك بالتوتر، اهدأ لتتمكن من إنجازه على أكمل وجه.

مالياً: أنت بحاجة لمراجعة حساباتك ومصروفاتك الفترة الحالية.

برج العقرب: طاقة حب ومشاعر إيجابية

عاطفياً: طاقة حب تسيطر عليك تجاه الشريك، عبر عن مشاعرك ولا تتردد.

مهنياً: أصحاب برج العقرب، أنت بحاجة لأخذ قسط من الراحة.

مالياً: كن حذرا فأنت كثير الإنفاق على ما لا تحتاجه.

برج القوس: طالب بحقكك ولا تتردد

عاطفياً: برج القوس، صعوبات تمر عليك مع الشريك، تجازوها بحكمة وعقل.

مهنياً: دماغك مزدحم بالأفكار، رتبها واعرضها على مديرك بثقة ولا تتردد.

مالياً: طالب بمستحقاتك المالية في عملك، هذا حقك.

برج الجدي: فراغ عاطفي وتحسن مادي

عاطفياً: تشعر بفراغ عاطفي، اندمج في عائلتك واشعر بالحب بينهم.

مهنياً: أحلامك قد تتحول لواقع، اسعى واجتهد ودع التردد جانبا.

مالياً: بشرى لأصحاب برج الجدي، لديك تحسن على الصعيد المادي، ولكن احذر التبذير.

برج الدلو: احذر غدر الشريك

عاطفياً: تشعر بالغدر من الشريك، لا تتخذ قرار قبل أن تتأكد.

مهنياً: يصيبك الإجهاد عزيزي الدلو، اطلب إجازة واستمتع وانطلق بعيدا عن العمل.

مالياً: لتحسين وضعك المادي ابحث عن فرصة عمل أخرى مناسبة لإمكانياتك.

برج الحوت: أموال في طريقها إليك

عاطفياً: احذر تفاقم الخلافات مع الشريك عزيزي برج الحوت.

مهنياً: لا تجعل المشاجرات تؤثر على تركيزك في العمل.

مالياً: حان الوقت للبدء في مشروع جديد، لكسب المزيد من الأموال.