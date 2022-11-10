أحمر شفاه يحمي السيدات من الاغتصاب.. فما قصته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

صنعت شركة مستحضرات التجميل الخاصة بشركة Esoes، ومقرها لاس فيجاس، أحمر شفاه لمساعدة النساء في الحماية من خلال أول منتج لها.

وأطلقت الشركة أحمر شفاه سائل حاصل على براءة اختراع، ويحتوي على حاوية محكمة الإغلاق مع شرائط اختبار لاكتشاف أدوية الاغتصاب الشائعة فى المشروبات، كما يوجد به أيضًا على زر يتصل عبر البلوتوث تطبيق على الهواتف الذكية للشركة، والذي يُرسل تنبيهات إلى جهات الاتصال أو السلطات الموثوقة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع reviewjournal.

ذكر مؤسس والرئيس التنفيذي جوي هوفر، إن الأمر استغرق عامًا لتطوير المنتج، ويتم بيعه الآن من خلال موقع الشركة على الإنترنت، موضحًا أن الفكرة جاءت في يوم عيد ميلاد حماته، وكان الهدف سلب العنف من حياة الفتيات، وحتى يوفر لهم مستقبل أفضل للسيدات، وللمجتمع.

أحمر الشفاه متوفر بثلاثة ألوان ويباع بسعر 49.95 دولارًا، أي ما يصل إلى 1215 جنيه مصري، موضحًا أن خطتها تتمثل في تقديم مجموعة واسعة من منتجات المكياج في نهاية الأمر، لكنها اختارت البدء باستخدام أحمر الشفاه لأنه غالبًا ما يكون العنصر الأكثر استخدامًا، وأيضًا لأن معظم النساء تحمل أحمر شفاه، في أضيق الحدود.

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