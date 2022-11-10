تصفية متسابقات Miss Elegant لعام 2023 وفقا لـ12 شروطا.. أبرزها اللباقة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

بدأت تصفيات مسابقة ملكة جمال الأناقة «miss elegant» الموسم الثامن، التي يتقدم لها الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل عددهن إلى 560 فتاة، ثم تجري تصفيتهن إلى 40 متسابقة.

شروط التقديم في مسابقة ملكة جمال الأناقة

وتتمثل شروط التقديم في مسابقة ملكة جمال الأناقة، فيما يلي:

- ألا يقل طول المتسابقة عن 165 سم.

- يتناسب الوزن مع الطول وذلك وفقًا للمعايير الدولية.

- يتراوح السن من 17 إلى 28 سنة.

- أنك تكون الفتاة غير متزوجة.

كما أنه يلزم أيضًا أن تكون المتسابقات حاصلات على مؤهلات عليا أو طالبات جامعيات أو يدرسن في مدارس دولية، فضلًا على ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية.

وكان من بين الشروط الأساسية أن تسعى المتسابقات لتنفيذ مشروع يروج لمصر، وآخر لخدمة الوطن مثل الأعمال الخيرية، علاوًة على أن تكون الفتاة حسنة المظهر، لبقة، موهوبة، تجيد التحدث بطلاقة ومتفاعلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصرح محمود نجاح رئيس المسابقة، بأنه جرى اختيار ما يقرب من 200 فتاة اللائي طابقن الشروط المذكورة وتصفيتهن حتى تم اختيار 40 منهن قفط، كما حدد موعد المقابلة الأولى للمتسابقات.

لجنة تحكيم Miss Elegent لعام 2023

وتكونت لجنة التحكيم من رئيس المسابقة محمود نجاح، ودكتورة التجميل سلفانا صفوت، وريهام الهواري أخصائي إدارة مظهر وتحليل السلوك، والفائزات في الموسم السابع جودي رحيم، حبيبة محمد، بسنت فخر، ويارا أشرف.

وأكد «محمود» أن المسابقة في تقدم وتطور مستمر خلال الـ8 سنوات منذ بدايتها، ونصح متسابقات هذا العام بالالتزام بالمعايير المطلوبة، واستغلال السوشيال ميديا بالطرق الصحيحة.

وأشار «نجاح» إلى أنه يلزم أن يكون لدى المتسابقة إصرار لخدمة الوطن، وثقة بالنفس مع الحرص على التعامل مع باقي المتسابقات بلطف، فضلًا عن حرصهن على بناء قاعدة من الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا لأنها أساس التسويق الحديث، مع الحفاظ على المستوى الدراسي لديهن.