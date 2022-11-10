الامارات | دبي.. دهشة وفعاليات على مدار العام

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي.. دهشة وفعاليات على مدار العام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن تفاصيل تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة 2023، لإطلاق مجموعة متنوعة من المهرجانات والفعاليات والأنشطة في جميع أنحاء دبي على مدار العام المقبل.

يتضمن التقويم مجموعة من 18 حملة وفعالية، من شأنها الإسهام في تعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للحياة والعمل والزيارة. ومن بينها مهرجان دبي للتسوق، وإطلاق تشكيلة الربيع الصيف، وتشكيلة الخريف الشتاء خلال موسم دبي للموضة، ورمضان والعيد في دبي، ومهرجان دبي للمأكولات، ومفاجآت صيف دبي، وتحدي دبي للياقة.

ويعزز تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة من التجارب والفعاليات والعروض والأنشطة التي سيتم تقديمها للمواطنين والمقيمين والزوار في العديد من مراكز التسوق والوجهات والمواقع المختلفة في أرجاء مدينة دبي خلال عام 2023.

نمو مستدام

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «تقدم أجندة الفعاليات موسماً سنوياً جديداً حافلاً بالمهرجانات التي تدعم ازدهار قطاع التجزئة في دبي، وتسهم في تحقيق النمو المستدام. ولقد تم وضع التقويم السنوي بما يتماشى مع الأعمال التجارية والترفيهية، وتلبية لتطلعات المواطنين والمقيمين والزوار، والذي سيمكننا من الاستفادة من الإقبال المتزايد الذي نتوقعه في مدينة دبي خلال العام المقبل».

وأضاف: «نواصل في عام 2023 إطلاق الفعاليات والأنشطة الجديدة التي تدعم مكانة دبي كونها المدينة الرائدة عالمياً في التسوق وتجارة التجزئة والسياحة، وذلك بالتعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، حيث نحرص في كل عام على تقديم المزيد من التجارب الممتعة والجديدة التي تشجع الزوار على تكرار الزيارة. ويعتبر نجاحنا المستمر الذي حققناه على مدار السنوات الماضية دليلاً راسخاً على متانة العلاقة التي تجمعنا مع الشركاء والأطراف المعنية والجهات الراعية.

وتستعد دبي في العام المقبل لإبهار العالم مرة أخرى بكل ما هو جديد ومميز، والتي يمكن للجميع الاستمتاع بها».

وفيما يلي أبرز المهرجانات وفعاليات التجزئة التي أعدتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لعام 2023:

اليوم الوطني لدولة الإمارات (الأول من ديسمبر – الثالث من ديسمبر)

احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني، وبكل ما يتحقق من نهضة وتقدم وابتكار. وتشهد دبي بهذه المناسبة المميزة مهرجاناً ضخماً، يشمل العديد من فعاليات وأنشطة التسوّق، وعروض التجزئة والحفلات الموسيقية وبرامج الترفيه العائلي.

مهرجان دبي للتسوق (15 ديسمبر – 29 يناير)

يعتبر الحدث السنوي أكبر وأطول مهرجان للتسوق في العالم، حيث يتم تقديم الكثير من الفعاليات الترفيهية والحملات الترويجية والجوائز الكبرى، وغير ذلك الكثير من التجارب المتنوعة التي تناسب الجميع، ويتضمن التخفيضات النهائية لمهرجان دبي للتسوق التي يترقبها الجميع، والتي تقدم عروضاً وجوائز لا تفوَّت.

رأس السنة الصينية (20 يناير – 29 يناير)

تتضمن المناسبة مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تبرز الثقافة الصينية العريقة والمقامة في العديد من أبرز الوجهات في دبي، والتي تتيح لسكان وزوار دبي فرصة الاحتفال، وتمضية أوقات مميزة مع بداية عام الأرنب الصيني.

تشكيلة الربيع/الصيف

يسلط إطلاق مجموعة الربيع/الصيف الضوء على أحدث العروض في مجال الموضة، ويعزز المبيعات من خلال دعم العلامات التجارية العالمية والمحلية في جميع أنحاء المدينة.

رمضان وعيد الفطر في دبي (23 مارس – 27 أبريل)

يمثل شهر رمضان المبارك واحتفالات عيد الفطر أجواء مميزة واجتماعية فريدة من نوعها، والتي تشهد احتفالية دينية ثقافية وفعاليات عائلية، وتقديم عروض ترويجية.

مهرجان دبي للمأكولات (28 أبريل – السابع من مايو)

يمثل المهرجان فرصة رائعة لاستكشاف ما تقدمه مدينة دبي من تجارب الطعام. تُقام الفعاليات في مختلف أرجاء المدينة لتستعرض أشهى المأكولات والأطباق في دبي، إلى جانب العروض الترويجية المختلفة خلال فترة المهرجان.

3 أيام من التخفيضات الكبرى

تقدّم المحال التجارية المشاركة بهذا الحدث في أنحاء دبي عروضاً وتخفيضات تصل حتى 90% على مجموعة كبيرة من العلامات التجارية، وذلك مرتين خلال العام، ولمدة ثلاثة أيام متتالية. وسيتم الإعلان عن مواعيد «ثلاثة أيام من التخفيضات» لاحقاً.

العيد في دبي - الأضحى (29 يونيو – 9 يوليو)

أجواء احتفالية رائعة خلال عيد الأضحى المبارك، حيث ستحتفي دبي بالثقافة والتقاليد الإماراتية الأصيلة، وسيتم تقديم العديد من الفعاليات والعروض الترويجية المميزة بهذه المناسبة السعيدة.

مفاجآت صيف دبي (29 يونيو – الثالث من سبتمبر)

تتيح مفاجآت صيف دبي فرصة مثالية لسكان وزوار المدينة للاستمتاع، بما تقدمه لهم من تجارب رائعة خلال فترة الصيف عبر جدول فعاليات مليء بأفضل عروض التسوق، والباقات الفندقية، وتجارب المأكولات المتنوعة، وفرص الربح، والعروض الترفيهية لجميع أفراد العائلة، بما يشمل عالم مدهش، وتتميز التخفيضات النهائية لمفاجآت صيف دبي بتقديم العروض المميزة لأبرز العلامات التجارية في دبي. وستتاح فرص الربح الرائعة للمتسوقين.

العودة إلى المدارس (السابع من أغسطس – الثالث من سبتمبر)

سيتم في هذا الحدث تقديم مجموعة من العروض الترويجية، والتخفيضات المجزية على المستلزمات والأدوات المدرسية والقرطاسية من مختلف العلامات التجارية، تصاحبها إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة في مراكز التسوق والوجهات الترفيهية استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد.

مهرجان دبي للمفروشات (13 أكتوبر – 27 أكتوبر)

يقدم مجموعة من التخفيضات والعروض الترويجية والأفكار المبتكرة على تشكيلة واسعة من قطع الأثاث والمفروشات المنزلية، بمشاركة مراكز التسوق والمتاجر في مختلف أنحاء دبي.

تحدي دبي للياقة (28 أكتوبر – 26 نوفمبر)

حافظ على لياقتك ونشاطك مع عام آخر من تحدي دبي للياقة، حيث يتم تشجيع سكان وزوار دبي على الالتزام بـ30 دقيقة من النشاط يومياً لمدة 30 يوماً متتالية. تنبض المدينة بالحياة من خلال أنشطة اللياقة والرفاهية، المصممة لجعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم.

مهرجان الأضواء «ديوالي» في دبي (الثالث من نوفمبر – 16 نوفمبر)

باقة من الفعاليات المميزة في مختلف أنحاء المدينة، إضافة إلى فرص ربح جوائز ومشاهدة عروض الألعاب النارية خلال مهرجان الأضواء في دبي، الذي يحتفي بالتنوّع الثقافي الذي تتميز به المدينة، والروابط القوية والتاريخية مع الهند وشعبها.

• 18 حملة وفعالية في جميع أنواع الترفيه والتسويق.

• الأنشطة تدعم مكانة دبي كونها المدينة الرائدة عالمياً في التسوق والسياحة.