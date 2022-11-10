الامارات | «بينوكيو على الجليد».. عرض مسرحي مشوّق للأطفال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد مسرح معرض الشارقة الدولي للكتاب، في يومه السادس، تقديم عرض مسرحي ممتع للأطفال عن الشخصية الكرتونية الشهيرة «بينوكيو» حمل عنوان «بينوكيو على الجليد».. تلك الشخصية الشهيرة بأنفها الذي يزداد طولاً عندما يكذب.

شهد العرض حضور عدد كبير من الأطفال وطلبة المدارس الذين تفاعلوا معه، خصوصاً أنه تم تقديمه بطريقة استعراضية اعتمدت على التمثيل الحركي الصامت، باستخدام الإضاءات المتعددة والألوان المبهرة، مع أداء العرض بتقنية التزحلق على الجليد، بينما يروي الراوي تفاصيل القصة.

وتضمن العرض استخدام الرسوم المتحركة 3d على الشاشة الخلفية لمقدمي العرض، بصورة مبهرة ولافتة للأطفال، فيما تم استخدام الموسيقى التشويقية متعددة الإيقاعات خلاله.

قدّم العرض «داي دريمز إنترتاينمنت»، وتضمّن تقديماً لشخصية «بينوكيو» الطفل المصنوع من الخشب، والذي صُنفت قصته كواحدة من أشهر قصص الأطفال على الإطلاق، حيث حققت شخصية «بينوكيو» شهرة عالمية بفضل الرسوم الكرتونية التي أنتجتها مؤسسة «ديزني» في حدود عام 1940.